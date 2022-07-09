مران الأهلي - عودة ياسر إبراهيم ومشاركة جزئية لـ طاهر

عقد ريكاردو سواريش المدير الفني لـ الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني ومدير الكرة على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة المقبلة، مشددين على ضرورة تركيز الجميع في ظل خوض عدد من المباريات المؤثرة في مسيرة الفريق.

وانتظم ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الأمامية، وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وشدد أبو عبلة على أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي بشكل كامل، وأثبتت الفحوصات تعافيه من إصابة العضلة الأمامية.

وشارك ياسر إبراهيم في فقرات المران كاملة اليوم، بعدما شارك في جانب من التدريبات البدنية والجماعية بمران الفريق أمس.

وتواجد طاهر في جزء من التدريبات البدنية والجماعية ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز..

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 45 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك المتصدر مع مباراتين أقل للأحمر.



































































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