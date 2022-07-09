النني: أتدرب على هدفي في مرمى نورنبرج كل يوم.. والموسم المقبل سيكون مختلفا

السبت، 09 يوليه 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

شدد محمد النني لاعب أرسنال على أنه يتدرب بشكل يومي على الهدف الذي سجله في مرمى نورنبرج.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز أرسنال في أول مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد على نورنبرج الألماني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وسحل النني الهدف الثاني لأرسنال في المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وقال النني في تصريحات عبر موقع النادي الرسمي: "سعيد بالأداء الذي قدم اليوم، الجميع قدم 100%، لسوء الحظ كنا متأخرين بهدفين دون مقابل في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كان علينا أن أن نظهر ردة فعل وهذا ما نعمل علىه خلال تدريباتنا".

واستمر "أرتيتا أخبرنا بأن نستمر في دفع أنفسنا للتطور في كل التفاصيل وهذا ما أظهرناه في الشوط الثاني، قلبنا النتيجة لصالحنا وكان الأمر رائعا".

وتابع "هدفي بتلك الطريقة هو ما أحبه، أحب التسجيل من المسافات البعيدة وهذا ما أتدرب عليه كل يوم في التدريبات، بعد كل تدريب أعمل على ذلك وأسدد من مسافات بعيدة كثيرا لأن التسديد من بعيد قد يكون سيناريو تحقيق الفوز، إذا كانت المباراة متعادلة ونحتاج شخص ليسدد من بعيد، سيكون هذا ما علي فعله والعمل على مساعدة الفريق لتحقيق الفوز بأي طريقة".

وأضاف "الأمر يتلعق بالتحسن كل يوم عقليا وبدنيا، باحديث مع بعضنا ومساعدة بعضنا خلال التدريبات والمباريات، اعتقد أن الطريقة التي نتدرب بها شاقة للغاية، نعرف بأنه لدينا موسم صعب وقد خلقنا أجواء رائعة بيننا وهذا الموسم سيكون مختلفا".

وأتم "اللاعبين الصغار يساعدوننا ونحن نساعدهم بالطبع، نحن فريق واحد ونساعد بعضنا البعض كل يوم، لدينا لاعبين موهوبين ليساعدونا خلال الموسم ونحن سعداء وإن شاء الله سيكون هذا الموسم جيدا".

وكان النني قد مدد تعاقده مع أرسنال لمدة موسم إضافي.

وسيبدأ أرسنال الموسم الجديد بمواجهة كريستال بالاس خارج ملعبه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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