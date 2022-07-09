كرة يد - عودة ممدوح هاشم.. قائمة مصر لـ أمم إفريقيا

أعلن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ25 خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

القائمة شهدت عودة محمد ممدوح هاشم لصفوف الفراعنة بعد غيابه في الفترة الأخيرة لأسباب شخصية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ممدوح هاشم سيبدأ تدريباته في المركز الأولمبي في المعادي رفقة منتخب الشباب تمهيدا لانضمامه إلى قائمة الفريق في أمم إفريقيا.

واختار باروندو قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار- محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين - يحيى الدرع - حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري- أحمد عادل - شادي خليل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي المغرب والكاميرون.

وتلعب المباريات بحضور جماهيري كامل بتواجد 4500 مشجع في صالة حسن مصطفى مقابل ألفي مشجع لأكتوبر الدولية.

وانسحب منتخب كينيا من البطولة قبل أيام من انطلاقها، ولم يتمكن المنتخب الليبي من الحضور كبديل لضيق الوقت.

مواعيد مباريات منتخب مصر

-مصر أمام الكاميرون، الاثنين 11 يوليو، الثامنة مساء، تذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

-مصر أمام المغرب، الأربعاء 13 يوليو، الثامنة مساء، تذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم 2023 الذي سيقام في السويد وبولندا في شهر يناير المقبل.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات كان آخرهم نسخة 2020.

فيما يعد منتخب تونس أكثر المتوجين بها بواقع 10 مرات.

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