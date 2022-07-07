مدافع يونايتد الجديد يوضح علاقته بفان بيرسي وإدجار ديفيدز.. ورغبة التفوق على إيفرا

الخميس، 07 يوليه 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

تايرل مالاسيا (الصورة من موقع مانشستر يونايتد)

كشف الهولندي تايرل مالاسيا مدافع مانشستر يونايتد الجديد علاقته بثنائي منتخب الطواحين السابق، روبن فان بيرسي وإدجار ديفيدز، وشدد على رغبته في التفوق على باتريس إيفرا في صفحات تاريخ الشياطين الحمر.

وأعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تعاقده مع تيريل مالاسيا ظهير فينورد الهولندي.

وقال مالاسيا لموقع ناديه: "لقد لعبت مع فان بيرسي من قبل، وتحدثت معه عن تجربته في مانشستر يونايتد".

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وأضاف "لقد قال روبن أشياء جيدة عن مانشستر يونايتد، ووصفه بالنادي الأكبر في العالم".

في هولندا تمت المقارنة بين البالغ من العمر 22 عاما وإدجار ديفيدز بسبب أسلوب لعبهما المتشابه.

وأوضح مالاسيا "لقد تحدثت معه من قبل وقال لي (أنت لم تصل لمستواي حتى الآن، لكن إذا عملت معي ولعبت كرة القدم معي، فستصل إلى هذا المستوى)، أشعر بالفضول حيال ذلك".

واختار الشاب الهولندي اللاعب الذي أعجب به في صفوف يونايتد عندما كان صغيرا، وهو باتريس إيفرا، وعلق قائلا "أنا أحب أسلوبه. كان سريعا ويتمتع بحيوية كبيرة".

وأكمل "مسيرة إيفرا مع يونايتد كانت لا تصدق، أريد أن تكون مسيرتي على هذا النحو، بل أرغب أن أقدم الأفضل".

وأتم "أعلم أن الأمر سيكون صعبا، لكنني وضعت سقفا عاليا لطموحي، هذا ما أريده".

ويمتد عقد اللاعب لـ 4 مواسم، لينتهي في يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم خامس.

لم يذكر يونايتد قيمة صفقة ضم اللاعب الهولندي.

وتكلف الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو، حسب التقارير.

بذلك أتم مانشستر يونايتد صفقته الأولى لهذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وحتى الآن انتهت عقود خوان ماتا وإدينسون كافاني وبول بوجبا وجيسي لينجارد دون تجديدها، فيما اعتزل الحارس لي جرانت.

ورحل نيمانيا ماتيتش إلى روما بنهاية عقده أيضا، فيما خرج الحارس دين هندرسون معارا إلى نوتنجهام فورست.

وشارك مالاسيا مع فينورد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما قد نشأ في صفوف فينورد وشارك في 136 مباراة معه.

كما خاض 5 مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي.

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