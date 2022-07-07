كما انفرد في الجول - طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الجونة

أعلن نادي الجونة تولي طلعت يوسف قيادة الفريق الفنية خلفا لتامر مصطفى

وكان الجونة قد تعادل مع الأهلي في آخر مباريات تامر مصطفى سلبيا بدون أهداف.

وعلم FilGoal.com أن الجونة قد أتم اتفاقه مع طلعت يوسف قبل مواجهة الأهلي الأخيرة. (من هنا)

وفي آخر عشر مباريات محلية لفريق الجونة لم ينجح الفريق سوى في تحقيق فوز وحيد على الاتحاد السكندري بينما تعرض للخسارة سبع مرات.

وبات الجونة هو النادي الثاني الذي يتولى مسؤوليته طلعت يوسف منذ بداية الموسم بعد الإسماعيلي.

وتولى يوسف مسؤولية تدريب الإسماعيلي في الجولات الثلاث الأولى في الدوري ولكنه لم يقود الفريقه بنفسه خلالهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورحل المدرب صاحب الـ 67 عاما عن تدريب الإسماعيلي بعد تعرض الفريق لثلاثة هزائم متتالية.

ويقود الجونة حاليا المدرب تامر مصطفى منذ يوم 17 مايو الماضي، عندما تم تعييينه خلفا لرضا شحاتة.

وقاد مصطفى الجونة في 6 مباريات فقط وحقق الفريق خلالهم الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وتعرض للهزيمة في أربع مباريات.

ويحتل الجونة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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