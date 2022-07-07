وكيل ميكيسوني: هذه الأندية الـ3 لم تطلب ضمه من الأهلي.. ونستهدف شمال إفريقيا

نفى ثاتو ماتوكا وكيل الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي وصول أي عروض لموكله.

تقارير جنوب إفريقية أوضحت أن نادي كايزر تشيفز يدرس فكرة التعاقد مع الموزمبيقي بعدما أصبحت فرصه في الاستمرار مع الأهلي ضئيلة بعد رحيل المدرب بيتسو موسيماني.

وقال ماتوكا في تصريحات لجريدة iDiski Times: "نادي كايزر تشيفز لم يتواصل معي بشأن ميكيسوني، وأنا لم أعرضه عليهم أيضا".

وأضاف "سيمبا ويانج أفريكانز التنزانيان لم يتواصلا معي أيضا".

وتابع "لم يصله أي عروض حتى الآن ولكن إذا غادر الأهلي، فإن هدفنا هو انضمامه لأحد أندية شمال إفريقيا".

وانضم البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف سيمبا التنزاني بتوصية من موسيماني.

وسجل ميكيسوني 3 أهداف للشياطين الحمر في 18 مباراة في جميع المسابقات، ثم ضربته الإصابة قبل شهر واحد فقط من رحيل موسيماني المفاجئ.

قبل يومين، أوضح موقع THE citizen الجنوب إفريقي أن ميكيسوني عُرض على كايزر تشيفز وأن إدارة النادي تدرس الأمر بجدية.

وأضاف أن سيمبا التنزاني يرغب هو الآخر في استعادة خدمات لاعبه السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة لكن البيع النهائي قد يمنح كايزر تشيفز الأولوية.

في المقابل كشف الموقع ذاته عن رغبة كايزر تشيفز في التعاقد مع الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وشدد على أن تمسك البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي باستمرار بيرسي تاو يعطل عودته إلى دوري بلاده.

تاو انضم للأهلي بداية الموسم الجاري قادما من برايتون الإنجليزي وشارك خلال 28 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

video:1

اقرأ أيضا:

"الإعلان عن مدرب المنتخب خلال ساعات"

وكيل إيهاب جلال ينفي يحيى الكومي

الزمالك يعاقب لاعبه

صفقة تاريخية في دوري السلة الأمريكي

مغامرة جديدة للبنزرتي