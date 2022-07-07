نهائي كأس الرابطة.. هل يؤكد فيوتشر عقدة غزل المحلة أم ينتفض زعيم الفلاحين؟
الخميس، 07 يوليه 2022 - 13:54
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس نهائي النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية.
غزل المحلة العريق يلتقي بـ فيوتشر الطموح في استاد القاهرة.
تعرف على أبرز أرقام غزل المحلة من هـــنــــا
نرشح لكم
كما انفرد في الجول - طلعت يوسف مديرا فنيا لـ الجونة وكيل ميكيسوني: هذه الأندية الـ3 لم تطلب ضمه من الأهلي.. ونستهدف شمال إفريقيا إيفونا: أسعى لنقل خبراتي لـ أسوان ومساعدتهم في مشروعهم.. سأحتفظ باحترامي لـ الأهلي دائما كما انفرد في الجول.. الإسماعيلي يضم هداف الدوري الغاني مواعيد مباريات الخميس 7 يوليو 2022 - نهائي كأس الرابطة.. وأنس جابر وكيله: رزاق سيسيه تسبب في مشكلة مع الزمالك.. وقع على بياض وكيله: إيهاب جلال لم يطلب من الإسماعيلي 10 ملايين جنيه إيهاب الكومي: الإعلان عن مدرب منتخب مصر سيكون خلال ساعات