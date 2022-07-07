نهائي كأس الرابطة.. هل يؤكد فيوتشر عقدة غزل المحلة أم ينتفض زعيم الفلاحين؟

الخميس، 07 يوليه 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يشهد اليوم الخميس نهائي النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

غزل المحلة العريق يلتقي بـ فيوتشر الطموح في استاد القاهرة.

تعرف على أبرز أرقام غزل المحلة من هـــنــــا

غزل المحلة فيوتشر كأس الرابطة
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