أول صفقات تين هاج.. يونايتد يضم ظهير فينورد

أعلن مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تعاقده مع تيريل مالاسيا ظهير فينورد الهولندي.

وأجرى مالاسيا الكشف الطبي على مرحلتين، يومي الأحد والإثنين، قبل أن يوقع عقود انضمامه.

ويمتد عقد اللاعب لـ 4 مواسم، لينتهي في يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم خامس.

لم يذكر يونايتد قيمة صفقة ضم اللاعب الهولندي.

وتكلف الصفقة 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو، حسب التقارير.

بذلك أتم مانشستر يونايتد صفقته الأولى لهذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وحتى الآن انتهت عقود خوان ماتا وإدينسون كافاني وبول بوجبا وجيسي لينجارد دون تجديدها، فيما اعتزل الحارس لي جرانت.

ورحل نيمانيا ماتيتش إلى روما بنهاية عقده أيضا، فيما خرج الحارس دين هندرسون معارا إلى نوتنجهام فورست.

وشارك مالاسيا مع فينورد خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 5 آخرين.

يذكر أن مالاسيا البالغ من العمر 22 عاما قد نشأ في صفوف فينورد وشارك في 136 مباراة معه.

كما خاض 5 مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي.

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