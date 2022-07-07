كادينا كوبي: نادال يريد المخاطرة وخوض نصف نهائي ويمبلدون رغم الإصابة

الخميس، 07 يوليه 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

يعتزم الإسباني رافاييل نادال خوض مباراة نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس رغم إصابته.

نادال تغلب على الأمريكي تايلور هاري فريتز في ربع النهائي رغم إصابته في البطن خلال مباراة استمرت 4 ساعات ونصف تقريبا.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن نادال خضع للفحوصات الطبية صباح اليوم، وقد أوضحت وجود إصابة في عضلات البطن لدى اللاعب.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى رغبة نادال في المخاطرة والمشاركة في نصف النهائي رغم وجود إصابة واضحة.

وتدرب نادال صباح اليوم في مجمع ملاعب أول إنجلاد رفقة مارك لوبيز أحد مدربيه.

ومن المقرر أن يلعب نادال أمام الأسترالي نيك كيرجيوس في نصف نهائي ثالث بطولات الجراند سلام لهذا الموسم.

وكاد نادال أن ينسحب أمام فريتز في ربع النهائي وعانى من مشاكل وآلام كبيرة خلال المباراة التي تأخر في نتيجتها مرتين.

وظهر والد نادال في المدرجات غاضبًا وطالب نجله بالانسحاب من المباراة وعدم المخاطرة.

وفاز نادال بلقب ويمبلدون مرتين في مسيرته عامي 2008 و2010.

ويمتلك نادال إجمالًا 22 لقبًا في بطولات الجراند سلام، وهو رقم قياسي يسعى لتعزيزه.

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