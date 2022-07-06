تنس - بسبب الإصابة.. نادال يلمح إلى إمكانية انسحابه من ويمبلدون

ألمح رفاييل نادال إلى إمكانية انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم.

وفاز نادل على الأمريكي تايلر فريتز في ربع نهائي بطولة كأس ويمبلدون للتنس المقامة في لندن، ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة اللاعب الأسترالي نيك كريوس، وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة أكد نادال أنه يعاني من إصابة في القدم، كاد بسببها أن ينسحب من المواجهة لكنه تحامل على نفسه ليكمل اللقاء.

وأكد أنه سيخضع لفحوصات طبية غدا الخميس، من أجل تحديد موقفه من مباراة نصف النهائي ضد اللاعب الأسترالي.

وخلال المباراة طلب نادال وقتا مستقطعا مرتين بعدا شعر بالآلام بسبب الإصابة، ما دفع والده في المدرجات يطلب منه الإنسحاب، لكن النجم الإسباني قرر الاستمرار.

وفاز نادال بنتيجة 3-2 في المجموعات بعد مباراة مثيرة بين الثنائي استمرت لمدة 4 ساعات و20 دقيقة.

وفي المباراة الأخرى من نصف النهائي يلعب النجم الصربي نوفاك ديجوكوفيتش، ضد الإنجليزي كاميرون نوري.

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