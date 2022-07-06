تنس - بعد أكثر من 4 ساعات.. نادال يهزم فريتز ويصعد لنصف نهائي ويمبلدون

حقق النجم الإسباني رافاييل نادال الفوز على الأمريكي تايلر فريتز في ربع نهائي بطولة كأس ويمبلدون للتنس المقامة في لندن.

وفاز نادال بنتيجة 3-2 في المجموعات بعد مباراة مثيرة بين الثنائي استمرت لمدة 4 ساعات و20 دقيقة.

ونجح فريتز في الفوز بالمجموعة الأولى والثالثة، بينما فاز نادال بالمجموعة الثانية والرابعة.

ليصل الثنائي إلى مجموعة خامسة فاصلة، حسما النجم الإسباني لصالحه بنتيجة 10-4.

ليتأهل إلى نصف النهائي في مواجهة اللاعب الأسترالي نيك كريوس، وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وخلال المباراة طلب نادال وقتا مستقطعا مرتين بعدا شعر بالآلام بسبب الإصابة، ما دفع والده في المدرجات يطلب منه الإنسحاب، لكن النجم الإسباني قرر الاستمرار.

وفي المباراة الأخرى من نصف النهائي يلعب النجم الصربي نوفاك ديجوكوفيتش، ضد الإنجليزي كاميرون نوري.

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