كما انفرد في الجول.. الإسماعيلي يضم هداف الدوري الغاني

الخميس، 07 يوليه 2022 - 10:33

كتب : محمد عبد العظيم

ياو أنور - يحيى الكومي - الإسماعيلي

أعلن الإسماعيلي عن التعاقد مع ياو أنور قادمًا من أشانتي جولد الغاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الإسماعيلي أن أنور وقّع على عقد طويل الأمد يربطه بالدراويش لمدة 5 مواسم مقبلة.

وكان FilGoal.com قد ذكر في وقتٍ سابق أن الصفقة ستكلف الإسماعيلي 200 ألف دولار.

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وكان ياو أنور صاحب الـ24 عاما هو هداف الدوري الغاني الموسم الماضي برصيد 24 هدفا.

وبدأ أنور مشواره مع الكرة في صفوف بيشيم يونايتد ومنه انتقل إلى فوينلابرادا الإسباني معارا قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي في 2017.

وبعد ذلك أعير لنادي بورجوس الإسباني قبل العودة لفوينلابرادا وينتهي تعاقده في يناير 2019.

وعاد أنور إلى بيشيم يونايتد في يناير 2020 وفي شهر يوليو من العام ذاته انضم لأشانتي جولد.

ولم يسبق للاعب الغاني تمثيل منتخب بلاده في أي من الفرق السنية المختلفة.

وبذلك يكون ياو أنور هو أول صفقات الإسماعيلي للموسم الجديد.

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