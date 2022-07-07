وكيله: إيهاب جلال لم يطلب من الإسماعيلي 10 ملايين جنيه

أكد تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر لم يصل في مفاوضاته مع الإسماعيلي إلى الحديث عن الأمور المالية.

وقال النحاس عبر قناة صدى البلد: "رفض إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي ليس له علاقة بالنادي لكنه بسبب رغبته في الحصول على فترة راحة حتى بداية الموسم المقبل".

وأضاف "الكثير من المسؤولين تواصلوا معي من أجل تولي إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي لكنه لا يريد العودة للعمل الآن".

وواصل "لم يكن هناك مجالا للحديث عن ماديات أثناء تواصل الإسماعيلي معي بشأن إيهاب جلال".

وأتم تصريحاته "أخبرت يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أن حمزة الجمل الأنسب للفترة الحالية، وأنه إذا وجد مدرب آخر قادر على إبقاء الفريق في الدوري فليتعاقد معه فورا حتى إذا كان سيحصل على 10 أو 20 مليون جنيه".

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قال "التواصل مع إيهاب جلال كان عن طريق وكيله تامر النحاس ومطالباته المالية كانت مبالغ فيها بعدما طلب 10 ملايين جنيه بواقع 5 في الوقت الحالي و5 ملايين عقب ضمان البقاء في الدوري، وهذا على مسؤولية تامر النحاس".

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