أمير مرتضى: رزاق سيسيه يغيب عن المران دون إذن.. وسنطبق اللائحة عليه

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 21:31

كتب : إبراهيم رمضان

رزاق سيسيه - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن رزاق سيسيه لاعب الفريق يغيب المران دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو الإداري.

رزاق سيسيه

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث أمير مرتضى لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "رزاق يغيب عن التدريبات الجماعية دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكرة أو الجهاز الفني".

وواصل "سيتم تطبيق لائحة الغياب بدون إذن على رزاق لحين توضيح موقفه بشكل رسمي وكشفه عن سبب غيابه عن التدريبات الأخيرة للفريق".

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ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب 12 يوليو الجاري في الجولة 24 من الدوري.

وخاض رزاق مع الزمالك 11 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها رزاق في مباراة مع الزمالك أمام الداخلية في دور الـ32 من كأس في الـ13 من شهر يونيو الماضي.

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