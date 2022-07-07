إيهاب الكومي: الإعلان عن مدرب منتخب مصر سيكون خلال ساعات

الخميس، 07 يوليه 2022 - 00:10

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الإعلان عن اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون خلال ساعات.

وتحدث الكومي لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء قائلا: "كان هناك جلسة لاتحاد الكرة اليوم بين محمد بركات وحازم إمام وخالد الدرندلي لم أحضرها".

واستدرك "لكنني أعتقد أنه خلالها تم الاستقرار بشكل كبير على مدرب منتخب مصر والإعلان سيكون خلال ساعات".

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ومنذ رحيل إيهاب جلال عن منتخب مصر مازال اتحاد الكرة يبحث عن مدير فني جديد للفراعنة.

وعن المدير الفني لاتحاد الكرة ومدرب المنتخب الأولمبي "مدرب المنتخب سيكون بعد التعاقد مع مدرب المنتخب".

وأتم "أما المدير الفني للاتحاد فلن يعمل منفردا بل نعرض عليه أسماء أصحاب خبرات مصريين ليساعدوه في عمله لتطوير مختلف القطاعات من حيث الناشئين والمدربين، وشبه اتفقنا على اسم الرجل".

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