تقرير مغربي: البنزرتي يقترب من قيادة الرجاء عقب نهاية مشواره مع أهلي بنغازي

الخميس، 07 يوليه 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

البنزرتي

يقترب نادي الرجاء المغربي من التعاقد مع فوزي البنزرتي لقيادة الفريق فنيا في ولاية جديدة.

ويتولى البنزرتي قيادة أهلي بنغازي الليبي الشهر الجاري خلال منافسات الدور النهائي من الدوري ومسابقة الكأس.

وكشف موقع le360 sport المغربي عن اتفاق عزيز البدراوي رئيس الرجاء مع المدرب التونسي لقيادة الفريق الموسم المقبل.

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وأشار التقرير إلى أن الاتفاق قد تم بين الطرفين على أن يقود البنزرتي فريق الرجاء خلفا لرشيد الطاوسي بعد نهاية مهمته مع أهلي بنغازي.

وأوضح التقرير المغربي أن رئيس الرجاء اجتمع بالفعل مع البنزرتي وينتظر الإعلان بشكل رسمي.

وقاد البنزرتي فريق الرجاء عام 2013 إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسره أمام بايرن ميونيخ.

وكان أهلي بنغازي قد أعلن الاسبوع الماضي تعاقده مع البنزرتي ليقود الفريق خلال مرحلة الأدوار النهائية في الدوري ومسابقة الكأس.

ودرب البنزرتي فريق الوداد في ثلاث ولايات مختلفة أخرها من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2021.

ورحل البنزرتي عن قيادة اتحاد المنستير التونسي في نهاية الشهر الماضي بعد ختام مسابقات الدوري التونسي.

وأنهى الاتحاد المنستيري الدوري التونسي مع البنرزتي في المركز الثاني خلف الترجي في المرحلة النهائية لتحديد البطل.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

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