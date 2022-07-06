كما انفرد في الجول - بيشكتاش يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم موليكا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا

كشف نادي بيشكتاش التركي عن بداية المفاوضات الرسمية مع نادي ستاندر دو لييج البلجيكي لضم جاكسون موليكا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تعطل صفقة انضمام موليكا لـ بيرنلي بسبب تصريح العمل وتفاوض بشيكتاش لضمه. (من هنا)

وكان بيرنلي قد اتفق مع ستاندر دو لييج البلجيكي على ضم موليكا مقابل 4 ملايين يورو.

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وخضع موليكا وقتها للكشف الطبي ولكن تعطلت الصفقة بسبب استخراج تصريح العمل الخاص باللاعب.

وأعلن نادي بيشكتاش الدخول في مفاوضات رسمية لضم جاكسون موليكا، وبدأت المحادثات مع اللاعب وناديه.

ولا يعد بيشكتاش النادي التركي الوحيد الذي يستعد لخطف موليكا بعد تعثر انتقاله إلى بيرنلي، وإنما قاسم باشا أيضا.

ولعب موليكا معارًا لـ قاسم باشا خلال الدور الثاني للموسم الماضي وتألق في صفوفه مسجلًا 12 هدفًا في 14 مباراة بالدوري التركي.

وبدأ قاسم باشا المفاوضات الرسمية بالفعل لضم موليكا بشكل نهائي إلى صفوفه.

وكان من المقرر لو تمت صفقة انتقال موليكا إلى بيرنلي أن تحتوي على 25% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا يحصل عليها ستاندر دو لييج.

موليكا (22 عامًا) برز بشدة في طلع مسيرته مع مازيمبي، لينتقل إلى ستاندر دو لييج البلجيكي عام 2020 مليوني يورو.

وسجل موليكا 15 هدفًا في 54 مباراة خاضها مع ستاندر دو لييج، كما صنع 4 أهداف.

ويمتلك موليكا 13 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 3 أهداف.

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