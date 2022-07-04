خبر في الجول – تصريح العمل يعطل انضمام موليكا لـ بيرنلي.. وعملاقا تركيا يدخلان على الخط

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 10:43

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا

يبدو أن صفقة انتقال جاكسون موليكا إلى بيرنلي الإنجليزي باتت قريبة من الانهيار رغم الاتفاق على كافة بنود العقد.

FilGoal.com كشف في وقتٍ سابق اتفاق موليكا مع بيرنلي للانتقال إليه قادمًا من ستاندر دو لييج البلجيكي مقابل 4 ملايين يورو.

ورغم خضوع موليكا للكشف الطبي بالفعل، لكن الصفقة تعطلت بسبب عدم قدرة بيرنلي على استخراج تصريح العمل الخاص باللاعب بحسب ما علم FilGoal.com.

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ويمتلك الدوري الإنجليزي شروط صارمة لاستخراج تصاريح عمل اللاعبين من ضمنها أن يكون قد خاض 75% من مباريات بلاده الدولية في آخر عامين، شرط لا ينطبق على موليكا.

على صعيد متصل، يستعد بيشكتاش التركي لتقديم عرض رسمي لـ موليكا بمقابل مادي مقارب للذي عرضه بيرنلي.

ولا يعد بيشكتاش النادي التركي الوحيد الذي يستعد لخطف موليكا بعد تعثر انتقاله إلى بيرنلي، وإنما قاسم باشا أيضا.

ولعب موليكا معارًا لـ قاسم باشا خلال الدور الثاني للموسم الماضي وتألق في صفوفه مسجلًا 12 هدفًا في 14 مباراة بالدوري التركي.

وبدأ قاسم باشا المفاوضات الرسمية بالفعل لضم موليكا بشكل نهائي إلى صفوفه.

وكان من المقرر لو تمت صفقة انتقال موليكا إلى بيرنلي أن تحتوي على 25% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا يحصل عليها ستاندر دو لييج.

وهبط بيرنلي مؤخرًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للعودة سريعًا في الموسم المقبل.

موليكا (22 عامًا) برز بشدة في طلع مسيرته مع مازيمبي، لينتقل إلى ستاندر دو لييج البلجيكي عام 2020 مليوني يورو.

وسجل موليكا 15 هدفًا في 54 مباراة خاضها مع ستاندر دو لييج، كما صنع 4 أهداف.

ويمتلك موليكا 13 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 3 أهداف.

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