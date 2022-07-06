تشكيل كأس مصر - رمضان ولاكاي يقودان بيراميدز.. وشادي حسين مهاجم وحيد لـ سيراميكا
الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:04
كتب : FilGoal
أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في إطار دور الـ16 من كأس مصر.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي
في الدفاع: حسين السيد- أحمد سامي- علي جبر- أحمد توفيق
في الوسط: بلاتي توريه- وليد الكرتي- محمد صادق
في الهجوم: رمضان صبحي- فخر الدين بن يوسف- فخري لاكاي
أما تشكيل سيراميكا كليوباترا فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد كوكو
في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن
في الوسط: محمد إبراهيم- محمود نبيل- محمد توني- صالح جمعة- إيفانز منساه
في الهجوم: شادي حسين
يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لمواجهة المنتصر من مباراة إنبي والبنك الأهلي في ربع النهائي.
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