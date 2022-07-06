تشكيل كأس مصر - رمضان ولاكاي يقودان بيراميدز.. وشادي حسين مهاجم وحيد لـ سيراميكا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

هدف رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الأهلي

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لملاقاة سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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في الدفاع: حسين السيد- أحمد سامي- علي جبر- أحمد توفيق

في الوسط: بلاتي توريه- وليد الكرتي- محمد صادق

في الهجوم: رمضان صبحي- فخر الدين بن يوسف- فخري لاكاي

أما تشكيل سيراميكا كليوباترا فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن

في الوسط: محمد إبراهيم- محمود نبيل- محمد توني- صالح جمعة- إيفانز منساه

في الهجوم: شادي حسين

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لمواجهة المنتصر من مباراة إنبي والبنك الأهلي في ربع النهائي.

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