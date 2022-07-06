اتحاد الكرة يعلن توصل الزمالك إلى اتفاق بشأن مديونياته

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 17:16

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

توصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المستحقات المتأخرة على النادي.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان: "حضر مسؤولو نادي الزمالك لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتسوية المستحقات المتأخرة على النادي لدى الاتحاد".

وأوضح "تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقام مسؤولو الزمالك بدفع مبلغ مالي من قيمة المستحقات المتأخرة، كما تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي".

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تسوية مستحقات اتحاد الكرة المتأخرة لدى الزمالك جاءت بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء أزمة إيقاف القيد للقلعة البيضاء، والخاصة بنادي ماريتمو البرتغالي والخاصة بعقد محمد إبراهيم وذلك منتصف الشهر الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك أرسل مبلغ مليون و200 ألف دولار ليتفادي الغرامات والعقوبات الانضباطية، وهو كان يتسبب في أزمة للزمالك في القيد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن قضية ماريتيمو هي القضية الوحيدة التي تم إصدار حكم نهائي فيها.

ولا زالت قضية "شيكابالا" مع سبورتينج لشبونة البرتغالي تنتظر أمام لجنة الانضباط بعد تقدم الأبيض بالطعن.

وصرف رئيس النادي 25 مليون جنيه وهي قيمة الدفعة الأخيرة من المستحقات المتأخرة لهم، بحسب موقع الزمالك.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

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