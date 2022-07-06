بسبب كأس إفريقيا للسيدات.. نقل دربي الوداد والرجاء وحرمان الجمهور من الحضور

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم نقل مباراة دربي الرجاء والوداد لملعب العربي الزاولي بدلا من مركب محمد الخامس بسبب منافسات كأس إفريقيا للسيدات.

ويلتقي الرجاء أمام الوداد الخميس 7 يوليو، ضمن ربع نهائي كأس العرش المغربي.

وشدد الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على أن المباراة نُقلت من مركب محمد الخامس وستُلعب بدون جمهور نظرا لما بدر من جمهور الوداد خلال مواجهة الفتح الرباطي.

وأوضح أن جمهور الوداد اقتحم مباراة الفتح الرباطي وأشعل الألعاب النارية ما تسبب في إتلاف اللوحات الإعلانية الخاصة بالاتحاد الإفريقي الموجودة بالملعب الذي يستضيف بعض مباريات كأس أمم إفريقيا للكرة النسائية.

وكشف عن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الدربي على ملعب مركب الخامس ما دفعه لنقل المباراة.

وتأهل الوداد إلى ربع نهائي كأس العرش المغربي عقب الفوز على شباب المحمدية بنتيجة 3-2 ضمن ثمن نهائي المسابقة.

فيما حجز الرجاء مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على منافسه رجاء بني ملال بركلات الترجيح.

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