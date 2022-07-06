بسبب كأس إفريقيا للسيدات.. نقل دربي الوداد والرجاء وحرمان الجمهور من الحضور

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 15:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم نقل مباراة دربي الرجاء والوداد لملعب العربي الزاولي بدلا من مركب محمد الخامس بسبب منافسات كأس إفريقيا للسيدات.

ويلتقي الرجاء أمام الوداد الخميس 7 يوليو، ضمن ربع نهائي كأس العرش المغربي.

وشدد الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على أن المباراة نُقلت من مركب محمد الخامس وستُلعب بدون جمهور نظرا لما بدر من جمهور الوداد خلال مواجهة الفتح الرباطي.

أخبار متعلقة
جوائز كاف – هيام عبد الحفيظ مرشحة لأفضل لاعبة داخل إفريقيا.. وحضور وادي دجلة فتح حجز تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مصر 2022.. والأسعار سيلعب حتى الـ38.. وست هام يمدد عقد فابيانسكي أكثر واحد – أفشة وشريف يجيبان على أسئلة طريفة سريعة تخص منتخب مصر والأهلي

وأوضح أن جمهور الوداد اقتحم مباراة الفتح الرباطي وأشعل الألعاب النارية ما تسبب في إتلاف اللوحات الإعلانية الخاصة بالاتحاد الإفريقي الموجودة بالملعب الذي يستضيف بعض مباريات كأس أمم إفريقيا للكرة النسائية.

وكشف عن رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة الدربي على ملعب مركب الخامس ما دفعه لنقل المباراة.

وتأهل الوداد إلى ربع نهائي كأس العرش المغربي عقب الفوز على شباب المحمدية بنتيجة 3-2 ضمن ثمن نهائي المسابقة.

فيما حجز الرجاء مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على منافسه رجاء بني ملال بركلات الترجيح.

اقرأ أيضا:

رسالة من كيروش للاعبي وجمهور مصر

زميل تريزيجيه الجديد يشيد بالجناح المصري

هل يعود طارق سليمان لقيادة حراس مصر

أحد نجوم الدوري الإنجليزي يوافق على تمثيل غانا

نجل سالجادو يمثل الإمارات

الرجاء المغربي الوداد المغربي كأس العرش
نرشح لكم
الاتحاد السيراليوني: مباراتان بنتيجة 95-0 و91-1؟ لجنة مكافحة الفساد تنتظر المتورطين بعد ويليامز.. غانا تفوز بخدمات طارق لامبتي و4 آخرين رحبوا بـ "النجم الأسود" الجديد.. إنياكي ويليامز يمثل منتخب غانا في المونديال بقيادة مدرب الإسماعيلي الأسبق.. يانج أفريكانز يحصد الثلاثية المحلية في تنزانيا خبر في الجول - 5 استفسارات من الأهلي لـ كاف للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي اتحاد الكرة يخطر كيروش بحضور حفل جوائز الأفضل في إفريقيا اتحاد الكرة يخاطب كاف للاستفسار عن مصير التصفيات بعد تأجيل أمم إفريقيا مصر تتغلب على المغرب وتفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024
أخر الأخبار
هل اقترب الانفصال؟ كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات يونايتد لليوم الثالث 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب كأس إفريقيا للسيدات.. نقل دربي الوداد والرجاء وحرمان الجمهور من الحضور 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – هيام عبد الحفيظ مرشحة لأفضل لاعبة داخل إفريقيا.. وحضور وادي دجلة 38 دقيقة | الكرة المصرية
فتح حجز تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مصر 2022.. والأسعار 48 دقيقة | كرة يد
أكثر واحد – أفشة وشريف يجيبان على أسئلة طريفة سريعة تخص منتخب مصر والأهلي ساعة | منتخب مصر
سيلعب حتى الـ38.. وست هام يمدد عقد فابيانسكي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: فيفا يطلب تقديم مباريات دوري أبطال آسيا بسبب كأس العالم للأندية ساعة | آسيا
مستمر في الأندلس.. قادش يضم تشوست بشكل نهائي من ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة 4 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن