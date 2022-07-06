بعد ويليامز.. غانا تفوز بخدمات طارق لامبتي و4 آخرين

أعلن كيرت إدوين سيموين أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، عن موافقة طارق لامبتي لاعب برايتون هوف ألبيون على تمثيل منتخب النجوم السوداء.

ونشر أوكراكو صورة له رفقة أحمد لامبتي والد طارق شكره خلالها على ثقته وعلى قرار تمثيل غانا.

وسبق لـ لامبتي تمثيل الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إنجلترا وصولًا إلى منتخب تحت 21 عامًا.

ولم يخض لامبتي أي مباراة دولية مع إنجلترا التي وُلد في أراضيها، إذ يعد مركز الظهير الأيمن مكتظًا في منتخب الأسود الثلاثة.

Tariq Lamptey, Inaki Williams, Mohammed Salisu, Stephan Ambrosius, Patrick Pfeffer and Ransford_Yeboah available for national selection. Below, yours truly with the Dad of Tariq (Ahmed) Bro, thanks for the trust and your determination to see Ghana succeed. #BringBackTheLove pic.twitter.com/vJb0byj3Ka — Kurt Edwin Simeon-Okraku (@kurtokraku) July 5, 2022

وينحدر لامبتي من أصول غانية، مما سمح له بتمثيل منتخب غانا الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم.

وذكرت منصة "ذا أثليتك" أن إنجلترا لم تكن ترغب في خسارة خدمات لامبتي الذي اختار في النهاية تمثيل بلاده الأصلية بوازع من والده.

كما أوضحت أن كريس هوتون المدير الفني السابق لـ برايتون والمستشار الحالي للاتحاد الغاني لكرة القدم، كان له دور في إقناع اللاعب.

لامبتي (21 عامًا) تكوّن في أكاديمية تشيلسي وخاض 3 مباريات فقط بقميص الفريق الأول قبل أن يغادر صوب برايتون في 2020.

وتألق لامبتي مع برايتون وخاض معه 51 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 8.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباو موافقته على تمثيل منتخب غانا.

كما ذكر رئيس الاتحاد الغاني أن 4 لاعبين آخرين، بخلاف لامبتي وويليامز، وافقوا على تمثيل غانا.

أول هؤلاء اللاعبين هو محمد ساليسو قلب دفاع ساوثامبتون الإنجليزي الذي سبق له تمثيل بلد الوليد الإسباني.

ووُلد ساليسو (23 عامًا) في غانا، لكنه رفض تلبية دعوة منتخبه الوطني سابقًا مفضلًا التركيز على مسيرته مع الأندية.

اللاعب الثاني هو ستيفان أمبروسيس مدافع هامبورج الألماني المولود في نفس المدينة.

اللاعب صاحب الـ 23 عامًا مثّل منتخب ألمانيا للشباب، قبل أن يوافق على ارتداء قميص منتخب غانا الأول.

كما وافق باتريك فايفر على اللعب لـ غانا وهو المولود كذلك في مدينة هامبورج.

ويلعب فايفر (22 عاما) في مركز قلب الدفاع ويتواجد في صفوف فريق دارمشتاد.

وأخيرًا تمكّنت غانا من إقناع رانسفورد يبواه كونيجسدورفر المهاجم صاحب الـ 20 عامًا.

وولد يبواه في العاصمة الألمانية برلين ويلعب في صفوف هامبورج، وسبق له تمثيل منتخب ألمانيا للشباب.

وتتواجد غانا في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2018 رفقة البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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