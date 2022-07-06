طارق سليمان يكشف موقفه من تدريب حراس منتخب مصر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي

أوضح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي والجونة السابق موقفه من تولي مهمة تدريب حراس مرمى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ومازل اتحاد الكرة المصري يبحث عن جهاز فني جديد لتولي مهمة منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وقال طارق سليمان عبر "أون تايم سبورتس": "بلغني حديث للانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكن لم يصلني أي شيء رسمي".

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وأضاف "إذا حدث سيكون شرفا لي وأنا مستعد لذلك".

اتحاد الكرة استعان في وقت سابق بطارق سليمان في مهمة تدريب حراس منتخب مصر بالكاميرون، لتعويض غياب عصام الحضري مدرب حراس الفراعنة لإصابته بفيروس كورونا قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وتواجد طارق سليمان ضمن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال مواجهة نيجيريا التي خسرها منتخب مصر بهدف دون رد بالجولة الأولى من دور المجموعات، وأكمل الحضري باقي منافسات البطولة عقب شفائه.

وكان منتخب مصر قد حصل على المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون عقب خسارة المباراة النهائية على يد منافسه السنغالي بركلات الترجيح.

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