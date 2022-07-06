جناح طرابزون: انضمام تريزيجيه سيمثل قوة كبيرة لنا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

تريزيجيه طرابزون سبور

يؤمن إدين فيسكا جناح طرابزون سبور أن انضمام محمود حسن "تريزيجيه" لفريقه سيسهم في تقوية التشكيل بشكل كبير.

وانضم تريزيجيه إلى بطل الدوري التركي حتى صيف 2026 بشكل رسمي.

وقال فيسكا في مؤتمر صحفي صباح الأربعاء: ''انضمام تريزيجيه لطرابزون سيمثل قوة كبيرة بالنسبة لنا".

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وأضاف البوسني "أعرف تريزيجيه، فهو لاعب رائع، وحسن الخلق، تحدثت معه قليلا".

وشدد لاعب باشاك شهير السابق "كلما كان اللاعبون الآخرون أفضل، كلما سأكون أفضل".

وتابع "لقد أبرم طرابزون صفقات جيدة هذا الصيف، وهذا يزيد عدد اللاعبين حتى لا نعاني من الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات مثل الموسم الماضي".

وأتم "نستهدف تقديم موسم جيد، سنبدأ مشوارنا في دوري أبطال أوروبا من الدور المؤهل لمرحلة المجموعات، هدفنا الأول هو التأهل لدور المجموعات، طرابزون سبور يستحق ذلك".

وذكرت جريدة الصباح التركية أن تريزيجيه قرر السفر مع الفريق في معسكره التدريبي بسلوفينيا يوم الأربعاء من أجل سرعة التأقلم.

وكان يحق لتريزيجيه الانضمام للتدريبات يوم 9 يوليو بسبب مشاركته مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأخيرة بيونيو الماضي.

لكن الدولي المصري يرغب في التعرف على زملائه سريعا، فالفريق سيبدأ مبارياته الودية يوم 14 يوليو الجاري.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

وقال تريزيجيه في تصريحات نشرها موقع ناديه: "طرابزون سيواصل الفوز بالبطولات في المواسم الـ4 المقبلة وأنا مع الفريق".

وشدد "سنواصل القيام بذلك لسنوات عديدة قادمة، أعلم أنه يجب علي دائما تقديم الأفضل للفريق".

وتابع "سأحاول دائما إسعاد جماهير طرابزون سبور بأدائي. وأتمنى أن نحتفل بالبطولات معا طوال هذه السنوات".

وخضع لاعب الأهلي السابق يوم الأحد للكشف الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع بطل الدوري التركي.

ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

تريزيجيه ليس أول مصري يلعب في صفوف طرابزون سبور، فقد سبقه أيمن عبد العزيز وسيد معوض.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض الدولي المصري مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد تريزيجيه أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

ولعب تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

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