نجل سالجادو ينضم لمنتخب الإمارات للشباب

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

ميتشل سالجادو - ميجيل آنخل سالجادو

انضم ميجيل آنخل سالجادو، نجل ميتشل سالجادو نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، لمنتخب الإمارات تحت 20 عامًا.

ويحمل ميجيل آنخل الجنسية الإماراتية بسبب إقامته لسنوات طويلة على أراضيها رفقة أسرته.

وتستعد الإمارات لخوض 3 مباريات ودية تحضيرًا لتصفيات كأس آسيا للشباب 2023.

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ونشر سالجادو الأب صورة رفقة نجله البالغ 17 عامًا يظهر فيها مرتديًا قميص منتخب الإمارات وتمنى له التوفيق.

كما تلقى ميجيل آنخل التهنئة من والدته مالوسا سانز الذي أبدت فخرها به كذلك.

وتواجد ميجيل آنخل سالجادو في أكاديمية سيلتا فيجو حتى العام الماضي، وهو النادي الذي بدأ فيه والده مسيرته الكروية.

ويلعب ميجيل آنخل حاليًا في فريق باكوش فيريرا البرتغالي الذي انضم إليه في فبراير الماضي.

ويعد ميجيل آنخل سالجادو هو حفيد لورنزو سانز رئيس ريال مدريد الأسبق بين 1995 و2000، وابن شقيقة فيرناندو سانز لاعب ريال مدريد ومالجا السابق.

ويقيم ميتشل سالجادو في إمارة دبي منذ سنوات، ويترأس نادي فرسان الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

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