كيروش: فخور بترشحي لجائزة الأفضل في إفريقيا.. حاولنا تحقيق أحلام الجماهير المصرية

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، فخره بترشحه لجائزة أفضل مدير فني في قارة إفريقيا عن العام 2022.

وغرّد كيروش عبر حسابه في تويتر:

"أشعر بالفخر لترشحي لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا. شعرت بالفخر دائمًا بالعمل مع جهازي الفني وكل اللاعبين سعيًا لتحقيق أحلام الجماهير وأمة كرة القدم المصرية العظيمة. أنا ممتن لهم جميعًا، دونهم لم يكن هذا الترشيح ممكنًا".

Proud to be among the nominees for CAN Coach of the Year. Always honoured for the work done with my coaching staff and all players, seeking to fulfill the dreams of the fans and Egypt great football nation! Gratitude to all of them, without them this nomination was not possible https://t.co/4j4KuiES2u — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) July 6, 2022

وشهدت قائمة المرشحين تواجد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بعد قيادته الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية وكذلك الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

وكذلك يتواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي بعد قيادته القلعة الحمراء لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبالطبع يحضر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الذي قاد بلاده للقب كأس الأمم الإفريقية بالإضافة إلى الصعود لنهائيات كأس العالم.

ويحضر وليد الركراكي المدير الفني للوداد البيضاوي الذي قاد فريقه لثنائية دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

كما يتواجد البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا الذي قادها للنهائيات الإفريقية لأول مرة في تاريخها، بالإضافة إلى تصدر مجموعتها ووصلها إلى ربع النهائي في مفاجأة مدوية.

ويظهر كذلك الفرنسي البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب الذي قاد أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم.

ويحضر الكونغولي فلورين إبينجي المدير الفني لـ نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبرز أمير عبده المدير الفني لمنتخب جزر القمر الذي قاد بلاده للدور الثاني في أمم إفريقيا في إنجاز أسطوري.

كما يحضر كامو مالو المدير الفني لـ بوركينا فاسو الذي قاد بلاده لنصف نهائي أمم إفريقيا واحتلال المركز الرابع.

وأخيرا يترشح ماندلا نسيكازي المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس وصيف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام حفل الجوائز يوم 21 يوليو المقبل في دولة المغرب.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر كيروش بترشحه لجوائز الاتحاد الإفريقي كاف.

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