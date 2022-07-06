أكثر واحد – أفشة وشريف يجيبان على أسئلة طريفة سريعة تخص منتخب مصر والأهلي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

أفشة - محمد شريف

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم منصته العربية "فيفا بلس" والتي تقدم محتويات مختلفة قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر بنهاية العام الجاري.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

محمد شريف

النادي : الأهلي

مصر
الأهلي

وعبر منصة فيفا الجديدة ستجدون العديد من محتوى الفيديو باللغة العربية.

ومن خلال المنصة توجد سلسلة "أكثر واحد" والتي تضم عددا من النجوم العرب يجيبون على أسئلة طريفة في عالم كرة القدم.

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الفيديو الأول من السلسلة عرف تواجد ثلاثي الجيل الذهبي لمنتخب مصر: عصام الحضري ومحمد شوقي ووائل جمعة. (طالع التفاصيل)

الفيديو الثاني من السلسلة ضم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي ومنتخب مصر.

وإليكم أبرز ما جاء في لقاءهم مع المنصة:

أفشة: أكثر من يحزن عندما يخسر في التقسمية؟ حمدي فتحي

شريف: أكثر من يرقص في غرفة الملابس؟ عمرو السولية

أفشة: أكثر من يفوز في مباراة مصارعة؟ محمد الشناوي.. وشريف يختار أكرم توفيق

شريف: أكثر من يُشغل الموسيقى بصوت عالٍ؟ كهربا

أفشة: أكثر من ينام في الطائرة: كهربا، ينام 24 ساعة

شريف: أكثر من يتأخر على التدريب؟ صلاح محسن

أفشة: أكثر من يتحدث عن أهدافه؟ محمد شريف

شريف: أكثر من يُجرى مقالب في اللاعبين؟ سعد سمير، والآن وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ويجرون المقلب على علي معلول

أفشة: أكثر من ممكن يكون عارض أزياء؟ حمدي فتحي

شريف: أكثر من يضحكك في أوقات الحزن؟ نجلي، شريف محمد شريف

أفشة: أكثر من يُهرب أكل إلى المعسكر؟ كثيرون، وآخر مرة كنت أنا وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

شريف: أكثر واحد يستلف ولا يرده؟ لا يوجد

أفشة: أكثر من يصرخ في زملائه عندما يخطئ في الملعب؟ حسين الشحات عندما يمرر بشكل خاطئ يصرخ فيك ويقول لك لماذا لم تتحدث معي

بإمكانك مشاهدة اللقاء كاملا من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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