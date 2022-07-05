سون: انتقمت من الألمان بسبب عنصريتهم ضدي

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

سون - ألمانيا - كوريا الجنوبية

كشف سون هيونج مين لاعب توتنام الإنجليزي عن تعرضه للعنصرية في ألمانيا مشددا على سعادته "بالانتقام" عندما أطاحت كوريا الجنوبية بالمانشفت في كأس العالم 2018.

بهدف سون في الدقائق الأخيرة، كانت قد أنهت كوريا الجنوبية على آمال ألمانيا حاملة اللقب في كأس العالم 2018.

وقال سون في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس": "انتقلت إلى ألمانيا عندما كنت صغيرًا، ومررت بالعديد من اللحظات الصعبة التي لا يمكن تصورها".

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ولعب سون ألمانيا في صفوف فريق بايرن ليفركوزن قبل أن ينضم إلى توتنام صيف 2015.

وأضاف "واجهت الكثير من العنصرية، كان لدي الكثير من الأفكار في ذهني يجب عن الانتقام يوما ما".

وعن الفوز أمام ألمانيا، قال: "عندما يبكي الناس، عادة أرغب في مواساتهم ومنحهم العناق".

ثم أتم "لكن عندما شاهدت الألمان يبكون، شعرت أنني أخيرا قادر على الانتقام من خلال القيام بشيء أحبه -تسجيل هدفا-".

سون (29 عاما) توج الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي بالمشاركة مع محمد صلاح نجم ليفربول، كأول آسيوي يحقق الجائزة.

وكان يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية منح أعلى وسام رياضي في البلاد بسبب إنجازاته.

يذكر أن اللاعب أسهم من قبل في فوز بلاده بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

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