خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 21:31

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي أمام الوداد

تعرض حسين الشحات لاعب الأهلي لإصابة قوية أنهت موسمه مع الأهلي.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فأن جناح الأهلي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة عقب الخضوع لأشعة.

وجاري بدء الترتيبات لإجراء عملية جراحية.

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وغاب الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم عن قائمة ريكاردو سواريش بينما ظهر محمد محمود. (من هنا)

وعلم FilGoal.com أن غياب حسين الشحات جاء بسبب شعور اللاعب بآلام في الركبة.

وفضّل الجهاز الفني إراحة حسين الشحات حتى لا تتفاقم الإصابة.

وخاض الشحات الموسم الجاري 34 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

وإجمالا منذ انتقاله لصفوف الأهلي خاض 140 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 30.

وحقق الشحات (30 عاما) 8 ألقاب منذ انتقاله للأهلي في يناير 2019.

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