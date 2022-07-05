بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

انتهى الدور الأول من الدوري المصري موسم 2021-2022 بإقامة آخر المباريات المؤجلة بتعادل الأهلي والجونة والمؤجل من الجولة التاسعة والتي حُسمت بالتعادل السلبي.

سابقا، أعلن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية أن الدور الأول سيكون بمثابة الحد فاصل لتحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة سيحدد على الأقل نهاية الدور الأول كحد فاصل خاضت فيه جميع الفرق كل المباريات بالتساوي".

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وأتم "إذا لعبت الفرق مباريات أكثر بعد نهاية الدور الأول سنحدد الترتيب بحسب آخر جولة مكتملة من الدوري".

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بينما قال أحمد دياب رئيس الرابطة في وقت سابق: "بحسب اللائحة لتحديد الأندية المتأهلة للبطولات الإفريقية، إذا وصلنا إلى يوم 30 يونيو المقبل دون أن تخوض الفرق عدد متساوي من المباريات سنعود لجدول الدوري مع نهاية الدور الأول، لتساوي عدد المباريات بين جميع الأطراف".

وأكمل "إذا وصلنا إلى 30 يونيو والكل لعب 20 مباراة سيتم الاحتساب عليها، ولكن هذا صعب للغاية، وبالتالي النقطة الثابتة العادلة هي نهاية الدور الأول".

وشدد "لابد أن أحسم على نقطة عادلة أن يكون الجميع قد خاض عدد متساوي من المباريات".

ماذا يعني؟

تأهل الزمالك والأهلي بنهاية مباريات الدور الأول إلي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتأهل بيراميدز وفيوتشر إلى الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل أيضا باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول من المسابقة:

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وهذا ما أعلنه اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية بواسطة الاتحادات الأعضاء إلى 31 يوليو.

الأهلي يتبقى له مباراتين مؤجلتين في الدوري ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب سيخوضهما قبل نهاية الشهر الجاري لتتساوى الكفة مع باقي المنافسين.

لكن مباراة الدراويش تأجلت بعد تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر 2021 ضد الزمالك، لتظل للأهلي مباراة مؤجلة في الدوري.

وهو ما يعني أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية سيعودان مجددا إلى نقطة فاصلة وهي نهاية الدور الأول للدوري لحسم المتأهلين للبطولات الإفريقية موسم 2021-2022.

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