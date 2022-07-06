تامر مصطفى يعلن رحيله عن الجونة: أتمنى أن ينجح طلعت يوسف في البقاء بالدوري

أعلن تامر مصطفى رحيله عن تدريب الجونة، عقب مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة.

وتعادل الجونة أمام ضيفه الأهلي دون أهداف في ملعب خالد بشارة، مواجهة كانت الأخيرة لـ تامر مصطفى على مقعد المدير الفني للفريق.

وصرّح مصطفى بعد المباراة عبر أون تايم سبورتس: "التوفيق غاب عن الجونة خلال فترتنا مع الفريق".

وواصل: "سيشيدون بالأداء اليوم لأننا تعادلنا أمام الأهلي، لكننا خضنا مباريات بمستوى أفضل من هذا 100 مرة وخسرناها".

وأكمل: "أنا راضٍ كل الرضا عن الفترة التي قضيتها في الجونة، التعامل كان رائعًا مع حسام الزناتي، أشكر اللاعبين والإدارة".

وتابع: "نؤدي بشكل رائع للغاية ولكن للأسف التقييم يكون بحسب النتيجة، لكن لو أخفينا النتيجة وحللنا المباراة سنقول كلامًا مختلفًا. هذه هي مهنتي".

وأشار: "أتمنى أن يكون التقييم بعيدًا عن الألوان بعيدًا النادي الذي يأتي منه المدرب. منذ قدومنا هناك مدربون رحلوا بسبب سوء النتائج ولم يتحدث عنهم أحدث، وكل الحديث عن الجونة طوال الوقت".

وشدد: "أتمنى أن يفوز الجونة ببطولة يومًا ما".

وأتم: "طلعت يوسف أستاذي وسيكون إضافة كبيرة للجونة، وإن شاء الله لن يهبط الجونة".

ولم يفز الجونة إلا بمباراتين في آخر 14 مباراة خاضها بالدوري المصري، ويحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن طلعت يوسف يتواجد في الجونة حاليا وقد توصل لاتفاق مبدئي لتولي تدريب الفريق بعد الاتفاق على الخطوط العريضة قبل التوقيع الرسمي.

ويرى يوسف بأن موقف الفريق صعب وبحاجة لتوفر بعض الأمور من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الجونة.

وسيكون الجونة هو النادي الثاني الذي يتولى مسؤوليته طلعت يوسف منذ بداية الموسم بعد الإسماعيلي.

وتولى يوسف مسؤولية تدريب الإسماعيلي في الجولات الثلاث الأولى في الدوري ولكنه لم يقود الفريقه بنفسه خلالهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورحل المدرب صاحب الـ 67 عاما عن تدريب الإسماعيلي بعد تعرض الفريق لثلاثة هزائم متتالية.

ويقود الجونة حاليا المدرب طارق مصطفى منذ يوم 17 مايو الماضي، عندما تم تعييينه خلفا لرضا شحاتة.

وقاد مصطفى الجونة في 7 مباريات فقط وحقق الفريق خلالهم الفوز في مباراة وتعادل في اثنتين وتعرض للهزيمة في أربع مباريات.

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