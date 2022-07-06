سيلعب حتى الـ38.. وست هام يمدد عقد فابيانسكي

أعلن نادي وست هام يونايتد يوم الأربعاء تجديد تعاقد حارسه البولندي لوكاس فابيانسكي لموسم جديد.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي وست هام أن يؤكد أن فابيانسكي مدد عقده حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر".

وقال فابيانسكي في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية لأنني سأبقى في صفوف وست هام لعام آخر".

فابيانسكي البالغ من العمر 37 عاما لعب 138 مباراة بقميص المطارق منذ انضمامه في 2018.

في الموسم الماضي لعب 38 مباراة في مختلف المسابقات واهتزت شباكه بـ50 هدفا.

واحتل وست هام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وسينافس الفريق خلال بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

قبل أيام أعلن النادي تعاقده مع الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا قادما من باريس سان جيرمان.

ويمتد عقد أريولا مع وست هام حتى يونيو 2027.

أريولا كان قد قضى الموسم الماضي معارا من باريس سان جيرمان إلى وست هام وأسهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي كان يلعب خلاله بشكل أساسي إضافة إلى مباريات الكؤوس المحلية.

ويلعب أريولا مع باريس سان جيرمان منذ عام 2010 وخلال تلك الفترة خرج في 5 فترات إعارة إلى كل من لانس، وفياريال، وريال مدريد، وفولام، ووست هام.

وشارك أريولا مع وست هام خلال الموسم الماضي في 17 مباراة وحافظ خلالهم على نظافة شباكه في 8 مباريات وسكن مرماه 15 هدفا.

ولعب أريولا مع باريس سان جيرمان منذ عام 2010 وخلال تلك الفترة خرج في 5 فترات إعارة إلى كل من لانس، وفياريال، وريال مدريد، وفولام، ووست هام.

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