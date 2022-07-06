الجونة يعلن رحيل تامر مصطفى وجهازه الفني

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة - تامر مصطفى

أعلن نادي الجونة عن رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق.

ووجّه الجونة الشكر لـ تامر مصطفى، معلنا عن انتهاء العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي.

وتمنى الجونة التوفيق لـ تامر مصطفى في الفترة المقبلة، وأشاد بمهنيته خلال الفترة التي قاد فيها الفريق.

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كما تقدّم الجونة بالشكر للجهاز الفني المعاون لـ تامر مصطفى الذي تكون من طارق سليمان ورضا الغداوي وأحمد صديق ومحمد مصطفى.

وعلم FilGoal.com أن طلعت يوسف اتفق مع إدارة الجونة على تولي مهمة الفريق لمحاولة إنقاذه من الهبوط.

وكان تامر مصطفى قد أعلن رحيله مساء أمس الثلاثاء عقب مباراته الأخيرة مع الجونة أمام الأهلي.

وفرض الجونة التعادل على الأهلي دون أهداف في ملعب خالد بشارة بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

وصرّح مصطفى بعد المباراة عبر أون تايم سبورتس: "التوفيق غاب عن الجونة خلال فترتنا مع الفريق".

وواصل: "سيشيدون بالأداء اليوم لأننا تعادلنا أمام الأهلي، لكننا خضنا مباريات بمستوى أفضل من هذا 100 مرة وخسرناها".

وأكمل: "أنا راضٍ كل الرضا عن الفترة التي قضيتها في الجونة، التعامل كان رائعًا مع حسام الزناتي، أشكر اللاعبين والإدارة".

وتابع: "نؤدي بشكل رائع للغاية ولكن للأسف التقييم يكون بحسب النتيجة، لكن لو أخفينا النتيجة وحللنا المباراة سنقول كلامًا مختلفًا. هذه هي مهنتي".

وأشار: "أتمنى أن يكون التقييم بعيدًا عن الألوان بعيدًا النادي الذي يأتي منه المدرب. منذ قدومنا هناك مدربون رحلوا بسبب سوء النتائج ولم يتحدث عنهم أحدث، وكل الحديث عن الجونة طوال الوقت".

وشدد: "أتمنى أن يفوز الجونة ببطولة يومًا ما".

وأتم: "طلعت يوسف أستاذي وسيكون إضافة كبيرة للجونة، وإن شاء الله لن يهبط الجونة".

المدرب صاحب الـ 47 عامًا تولى تدريب الجونة خلفًا لـ رضا شحاتة في شهر أبريل الماضي.

وقاد تامر مصطفى الجونة في 7 مباريات، فاز في واحدة منها، وتعادل في اثنتين، وخسر 4.

ولم يفز الجونة إلا بمباراتين في آخر 14 مباراة خاضها بالدوري المصري، ويحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة.

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