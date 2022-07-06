تقرير: يوفنتوس أتم اتفاقه مع دي ماريا.. وهذا موعد وصوله

أتم يوفنتوس اتفاقه مع آنخيل دي ماريا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

ويرغب يوفنتوس في ضم دي ماريا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضح رومانو أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع دي ماريا بشأن الانضمام إلى لصفوفه لمدوة موسم واحد.

وأضاف صحفي "سكاي" أن دي ماريا من المتوقع وصوله إلى إيطاليا خلال هذا الأسبوع لحسم الصفقة وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويرغب دي ماريا في إنهاء مسيرته في مسقط رأسه روزاريو لذلك يبحث عن صفقة قصيرة الأجل لإنهاء مشواره في أوروبا.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وأصبح له الحق في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 9 آخرين.

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