بعد تغيبه عن معسكر مانشستر.. رونالدو يصل مقر تدريبات منتخب البرتغال

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

وصل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مقر تدريبات منتخب البرتغالي في لشبونة، وذلك ليبدأ الإعداد للموسم الجديد.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتغيب رونالدو عن اليوم الأول لمعسكر إعداد مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد، وسط غموض حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وأبلغ رونالدو إدارة مانشستر يونايتد بعدم حضوره لتدريبات الفريق لأسباب عائلية خاصة به دون الكشف عنها.

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لكن التقارير الصحفية الإنجليزية تشير إلى رغبة رونالدو في الرحيل عن يونايتد والانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكان تقرير من صحيفة ذا تايمز أشار إلى أن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد مناقشة العروض التي ستصله والموافقة في حال وصول عرض مرضي.

من جانبها رفضت إدارة يونايتد فكرة رحيل رونالدو بشكل تام وتمسكت ببقائه في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

وفقا لصحيفة "ذا تايمز" فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

رحيل رونالدو قد يؤثر على خطط المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج والذي يبحث بشكل أساسي عن تعزيز وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن.

التقارير أشارت إلى أن رونالدو كان قد تحدث مع تين هاج ويشعر بالسعادة لوجوده ولكنه محبط بسبب عدم بحث النادي عن صفقات كبرى حتى الآن.

وفي حالة رحيل لاعب يوفنتوس السابق قد يدخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات للبحث عن لاعب في مركز المهاجم الصريح.

وفقا للتقارير فإن مانشستر يونايتد قد أنهى صفقة ايريل مالاسيا ظهير أيمن فيينورد، كما اقترب النادي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

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