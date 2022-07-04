العودة إلى الدوري المصري.. أسوان يضم إيفونا في صفقة انتقال حر

أعلن نادي أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز ضم ماليك إيفونا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق للمهاجم الجابوني اللعب في الدوري المصري من قبل عندما لعب للأهلي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أسوان عن انتقال اللاعب في صفقة انتقال حر دون تحمل أي أعباء مالية.

ويخضع إيفونا إلى كشف طبي ظهر اليوم تمهيدا للتعاقد معه بعد وصوله منذ قليل إلى مطار أسوان.

وتولى ربيع ياسين قيادة فريق أسوان بداية من الموسم الجديد.

وخاض إيفونا تجربة سابقة في الدوري المصري مع الأهلي في موسم 2015 -2016.

وانتقل إيفونا بعد تجربة الدوري المصري إلى الدوري الصيني قبل أن ينتقل إلى تركيا ومن ثم البرتغال وأخيرا الصفاقسي حتى أكتوبر 2021.

ولعب إيفونا 31 مباراة مع فريق الأهلي وساهم في 18 هدفا.

إذ نجح المهاجم الجابوني في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ولعب إيفونا 24 مباراة في الدوري المصري وسجل 12 هدفا وصنع 4 آخرين.

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