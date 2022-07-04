العودة إلى الدوري المصري.. أسوان يضم إيفونا في صفقة انتقال حر

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 12:35

كتب : FilGoal

ماليك إيفونا

أعلن نادي أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز ضم ماليك إيفونا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق للمهاجم الجابوني اللعب في الدوري المصري من قبل عندما لعب للأهلي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أسوان عن انتقال اللاعب في صفقة انتقال حر دون تحمل أي أعباء مالية.

أخبار متعلقة
أسوان: إقناع ربيع ياسين لم يستغرق وقتا.. والمدرب يقدر الموارد المتاحة ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان استقالة الجهاز الفني لـ أسوان هيثم عرابي: هذه حقيقة رحيل بيبو عن أسوان.. ورضا شحاتة ضمن أولويتنا

ويخضع إيفونا إلى كشف طبي ظهر اليوم تمهيدا للتعاقد معه بعد وصوله منذ قليل إلى مطار أسوان.

وتولى ربيع ياسين قيادة فريق أسوان بداية من الموسم الجديد.

May be an image of 3 people, people standing and indoor

وخاض إيفونا تجربة سابقة في الدوري المصري مع الأهلي في موسم 2015 -2016.

وانتقل إيفونا بعد تجربة الدوري المصري إلى الدوري الصيني قبل أن ينتقل إلى تركيا ومن ثم البرتغال وأخيرا الصفاقسي حتى أكتوبر 2021.

ولعب إيفونا 31 مباراة مع فريق الأهلي وساهم في 18 هدفا.

إذ نجح المهاجم الجابوني في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ولعب إيفونا 24 مباراة في الدوري المصري وسجل 12 هدفا وصنع 4 آخرين.

اقرأ أيضا:

مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري للدوري المصري

اسم جديد يُطرح على طاولة منتخب مصر

كيف تتأهل مصر لبطولة العالم لكرة السلة

تحديد مكان إقامة السوبر الإفريقي

قرار منتظر بشأن تصفيات أمم إفريقيا

الدوري المصري أسوان ماليك إيفونا الأهلي
نرشح لكم
رئيس أسوان لـ في الجول: سنتعاقد مع 15 صفقة جديدة وإيفونا البداية.. واستمرار 12 لاعب معوض: أعتز بحديث سواريش معي لكن ذلك نقطة في بحر مما أطمح له.. وعقلية صلاح قدوة لي مصيلحي: أقول لجماهير الاتحاد الغاضبة إن مبارياتنا أمام الأندية الجماهيرية تقام في برج العرب مرتضى: أغلقنا صفحة أبو جبل وطارق حامد.. وما الضرر من إلغاء الدوري بعد تأهل الزمالك والأهلي؟ حوار - أحمد دياب: الجماهير لا تملأ السعة المتاحة.. أشجع الإسماعيلي ولست مسؤولا في نادي فيوتشر رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب كأس الرابطة - فيوتشر يجتاز إنبي والبلعوطي ويتأهل إلى النهائي الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي أتعب أعصابي.. ولا أعلم لماذا يهدر عبد الرحمن مجدي "وقت الجد"
أخر الأخبار
ذا أثليتك: إريكسن يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (4)-(1) مقدونيا.. الشوط الأول من نصف النهائي 13 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس أسوان لـ في الجول: سنتعاقد مع 15 صفقة جديدة وإيفونا البداية.. واستمرار 12 لاعب 17 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك تكشف خفايا ما دار قبل تجديد صلاح لعقده مع ليفربول.. وموقف برشلونة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"لاعب الوسط الكامل".. برشلونة يعلن ضم فرانك كيسي 24 دقيقة | الدوري الإسباني
ثورة فان نيستلروي مستمرة.. أيندهوفن يتعاقد مع لاعب وسط هولندا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
معوض: أعتز بحديث سواريش معي لكن ذلك نقطة في بحر مما أطمح له.. وعقلية صلاح قدوة لي 49 دقيقة | الكرة المصرية
مصيلحي: أقول لجماهير الاتحاد الغاضبة إن مبارياتنا أمام الأندية الجماهيرية تقام في برج العرب 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة