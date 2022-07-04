لجعل أرتيتا سعيدا.. أرسنال يضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي

أعلن نادي أرسنال عن تعاقده مع جابرييل جيسوس قادمًا من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح أرسنال أن المهاجم الدولي البرازيلي وقع على عقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن قيمة الصفقة تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

⛅️ On Cloud No. 9 🔴 Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

وصرّح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال: "أنا متحمس للغاية. النادي قام بعمل هائل لضم لاعب بهذا الحجم. أعرف جابرييل على المستوى الشخصي جيدًا، ونعرفه جيدًا في العموم من فترته في الدوري الإنجليزي والنجاحات التي حققها هنا".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "كنا نستهدف تدعيم هذا المركز منذ فترة طويلة والآن حصلنا على اللاعب الذي أردناه، أنا سعيد للغاية".

وعمل أرتيتا بشكلٍ يومي مع جيسوس سابقًا وقتما كان الإسباني مساعدًا لـ بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

🇧🇷 Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

كما صرّح إدو المدير الرياضي لـ أرسنال: "نحن سعداء بتأمين صفقة جيسوس، الجميع يعرف كرة القدم التي يقدمها والقدرات التي يمتلكها جيسوس".

وتابع إدو: "جابرييل هو لاعب أثار إعجابنا منذ فترة طويلة. عمره 25 عامًا وهو لاعب أساسي في منتخب البرازيل وأثبت قدرته على اللعب في المستوى العالي".

وأتم: "نتطلع لرؤيته ينضم لزملائه قبل بداية الموسم الجديد، جميعنا نرحب بـ جابرييل في أرسنال".

وأعلن أرسنال عن ارتداء جيسوس القميص رقم 9 الذي حمله القائد السابق للفريق أليكساندر لاكازيت الذي انتقل إلى أوليمبيك ليون قبل عدة أسابيع.

من جانبه، نشر جيسوس رسالة وداعية لـ مانشستر سيتي أوضح فيها أن الأزرق السماوي حقق له حلمه باللعب في أوروبا.

Thanks Man City and all the people who made this club my life for all these years. Time to live a new dream! Thanks @mancity pic.twitter.com/c0jzYa0qw1 — Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) July 4, 2022

جيسوس (25 عامًا) بدأ مسيرته في بالميراس وقاده للفوز بالدوري البرازيلي 2016 وكأس البرازيل 2015.

لينتقل جيسوس إلى مانشستر سيتي عام 2017 مقابل 32 مليون يورو وقتها.

وخاض جيسوس مع مانشستر سيتي في 5 سنوات 233 مباراة، سجل خلالها 95 هدفًا وصنع 46 آخرين.

وتوج جيسوس مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وبكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، وبكأس الدرع الخيرية مرتين، كما وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

ويمتلك جيسوس 56 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 19 هدفا، وشارك في تتويج راقصي السامبا بكوبا أمريكا 2019. كما تواجد في الفريق الذي حصد أول ميدالية ذهبية أولمبية للبرازيل في 2016.

واضطر جيسوس للرحيل عن مانشستر سيتي بعد أن تعاقد أبطال إنجلترا مع النرويجي إرلينج هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريز.

فيما اتجه أرسنال لضم جيسوس لتعويض رحيل لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج.

ويعد جيسوس رابع لاعب ينضم إلى أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية بعد مواطنه ماركينيوس القادم من ساو باولو، والبرتغالي فابيو فييرا المنضم من بورتو، والأمريكي مات تيرنر المنتقل من نيو إنجلاند ريفولوشن.

واحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويشارك في الدوري الأوروبي بالموسم الجديد.

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