لجعل أرتيتا سعيدا.. أرسنال يضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 10:16

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال

أعلن نادي أرسنال عن تعاقده مع جابرييل جيسوس قادمًا من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح أرسنال أن المهاجم الدولي البرازيلي وقع على عقد طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن قيمة الصفقة تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
جيسوس يرتدي القميص رقم 9 في أرسنال؟ جيسوس يخضع للكشف الطبي مع أرسنال تقرير: تشيلسي وتوتنام ودورتموند يرغبون في ضم جيسوس تقرير: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم جيسوس

وصرّح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال: "أنا متحمس للغاية. النادي قام بعمل هائل لضم لاعب بهذا الحجم. أعرف جابرييل على المستوى الشخصي جيدًا، ونعرفه جيدًا في العموم من فترته في الدوري الإنجليزي والنجاحات التي حققها هنا".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "كنا نستهدف تدعيم هذا المركز منذ فترة طويلة والآن حصلنا على اللاعب الذي أردناه، أنا سعيد للغاية".

وعمل أرتيتا بشكلٍ يومي مع جيسوس سابقًا وقتما كان الإسباني مساعدًا لـ بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

كما صرّح إدو المدير الرياضي لـ أرسنال: "نحن سعداء بتأمين صفقة جيسوس، الجميع يعرف كرة القدم التي يقدمها والقدرات التي يمتلكها جيسوس".

وتابع إدو: "جابرييل هو لاعب أثار إعجابنا منذ فترة طويلة. عمره 25 عامًا وهو لاعب أساسي في منتخب البرازيل وأثبت قدرته على اللعب في المستوى العالي".

وأتم: "نتطلع لرؤيته ينضم لزملائه قبل بداية الموسم الجديد، جميعنا نرحب بـ جابرييل في أرسنال".

وأعلن أرسنال عن ارتداء جيسوس القميص رقم 9 الذي حمله القائد السابق للفريق أليكساندر لاكازيت الذي انتقل إلى أوليمبيك ليون قبل عدة أسابيع.

من جانبه، نشر جيسوس رسالة وداعية لـ مانشستر سيتي أوضح فيها أن الأزرق السماوي حقق له حلمه باللعب في أوروبا.

جيسوس (25 عامًا) بدأ مسيرته في بالميراس وقاده للفوز بالدوري البرازيلي 2016 وكأس البرازيل 2015.

لينتقل جيسوس إلى مانشستر سيتي عام 2017 مقابل 32 مليون يورو وقتها.

وخاض جيسوس مع مانشستر سيتي في 5 سنوات 233 مباراة، سجل خلالها 95 هدفًا وصنع 46 آخرين.

وتوج جيسوس مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وبكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، وبكأس الدرع الخيرية مرتين، كما وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

ويمتلك جيسوس 56 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 19 هدفا، وشارك في تتويج راقصي السامبا بكوبا أمريكا 2019. كما تواجد في الفريق الذي حصد أول ميدالية ذهبية أولمبية للبرازيل في 2016.

واضطر جيسوس للرحيل عن مانشستر سيتي بعد أن تعاقد أبطال إنجلترا مع النرويجي إرلينج هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريز.

فيما اتجه أرسنال لضم جيسوس لتعويض رحيل لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج.

ويعد جيسوس رابع لاعب ينضم إلى أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية بعد مواطنه ماركينيوس القادم من ساو باولو، والبرتغالي فابيو فييرا المنضم من بورتو، والأمريكي مات تيرنر المنتقل من نيو إنجلاند ريفولوشن.

واحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويشارك في الدوري الأوروبي بالموسم الجديد.

اقرأ أيضا:

مفاجأة بشأن الحضور الجماهيري للدوري المصري

اسم جديد يُطرح على طاولة منتخب مصر

كيف تتأهل مصر لبطولة العالم لكرة السلة

تحديد مكان إقامة السوبر الإفريقي

قرار منتظر بشأن تصفيات أمم إفريقيا

جابرييل جيسوس
نرشح لكم
رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب نجم دفاع اليابان يرحل عن مانشستر سيتي صوب الدوري الألماني الثالث.. نوتنجهام فورست يضم ظهير تروا ترينت يتحدث عن تمديد صلاح لعقده مع ليفربول راشفورد يكشف انطباعاته عن أيام تين هاج الأولى مع يونايتد جناح ليفربول الجديد: أريد التعلم من محمد صلاح تقرير: أرسنال يكافح من أجل إيجاد ناد لـ بيبي ذا أثليتيك: مانشستر يونايتد يرفض رحيل رونالدو
أخر الأخبار
خبر في الجول – تصريح العمل يعطل انضمام موليكا لـ بيرنلي.. وعملاقا تركيا يدخلان على الخط 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جدول البعثة المصرية في اليوم قبل الختامي من دورة البحر المتوسط.. سيف عيسى ومنتخب اليد 25 دقيقة | رياضات أخرى
لجعل أرتيتا سعيدا.. أرسنال يضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار - أحمد دياب: الجماهير لا تملأ السعة المتاحة.. أشجع الإسماعيلي ولست مسؤولا في نادي فيوتشر 9 ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين: خليلوزيتش سيكون من المرشحين لتدريب مصر في تلك الحالة 9 ساعة | منتخب مصر
رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب 9 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - مصر إلى المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.. وشرح طريقة التأهل 10 ساعة | رياضات أخرى
مصر تتغلب على المغرب وتفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة