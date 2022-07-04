مرتضى: أغلقنا صفحة أبو جبل وطارق حامد.. وما الضرر من إلغاء الدوري بعد تأهل الزمالك والأهلي؟

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي × الزمالك

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلغاء ما تبقى من موسم الدوري بعد ضمان تأهل فريقه والأهلي إلى دوري أبطال إفريقيا.

وكشف رئيس الزمالك عن غلق صفقة محمد أبو جبل وطارق حامد وانتهاء مشوارهما مع الفريق.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الشمس: "أتممنا الاتفاق مع ثمانية لاعبين جدد في مراكز مختلفة".

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وكشف رئيس الزمالك "عقدنا جلسة مع أبو جبل وشقيقه منذ يومين وأغلقنا صفحته تماما ولن يحدث تجديد لعقد اللاعب".

وشدد مرتضى "لدي رجاء من جماهير الزمالك أرجو عدم مهاجمة أي لاعب سواء جدد أو رحل وما حدث في مباراة الفريق الأخيرة لا يصح".

وأوضح "ننافس على لقب الدوري، تعثر الأهلي في مباراة واحدة يعني تصدرنا وننافس على بطولتي كأس وسوبر لذلك لا يصح التحدث عن الصفقات ونحن في نصف المشوار".

وبالحديث عن أشرف بنشرقي قال: "أبلغني اللاعب برغبته في الرحيل إلى تركيا أو قطر لأسباب خاصة به".

بينما عن طارق حامد كشف "تحدثت مع محمد أسامة طبيب الفريق وسألته هل قدّم طارق التقارير الطبية؟ ولكنه نفى وذلك يعني أن اللاعب متمرد".

وأوضح "طارق حامد هرب من مباراة الأهلي كما هرب من مواجهة الوداد، لم يقدم لنا ما يثبت إصابته وعلاجه في إسبانيا حتى الآن".

وشدد "عقد طارق حامد ساري حتى نهاية الموسم والمقرر له بنهاية شهر أغسطس، نتمنى له التوفيق سواء كان في الأهلي أو بيراميدز أو أي ناد آخر".

وتقدم مرتضى منصور بطلب قائلا: "الأهلي والزمالك ضمنا التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، إذا ما الضرر من إلغاء مسابقة الدوري لإراحة كافة الفرق؟".

واختتم تصريحاته "الجميع يتحدث حاليا عن إجهاد اللاعبين وتأثير ذلك على المنتخب، لذلك نقترح إلغاء المسابقة".

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