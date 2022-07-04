"المج الثالث".. مانشستر سيتي يضم كالفين فيليبس

أعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع كالفين فيليبس قادمًا من ليدز يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع فيليبس على عقدٍ يربطه ببطل إنجلترا لمدة 6 مواسم مقبلة.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني شاملة المتغيرات وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩 Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL — Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

ويرتدي فيليبس الرقم 4 وهو الذي ظل شاغرًا منذ رحيل القائد التاريخي للنادي فيسنت كومباني في 2019.

وأعلن مانشستر سيتي عن الصفقة بواسطة مقطع فيديو يظهر فيها 3 أقداح "مج"، الأول يحمل اسم كايل (ووكر)، والثاني جون (ستونز)، مع قدح فارغ في وسطهم يمثّل مواطنهم الإنجليزي كالفين فيليبس.

A little TEAser for you...☕️👀 pic.twitter.com/fAFWfy6zPk — Manchester City (@ManCity) July 4, 2022

وبات فيليبس رابع الصفقات الصيفية لـ مانشستر سيتي بعد النرويجي إرلينج هالاند والحارس الإسباني ستيفان أورتيجا والمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وصرّح فيليبس عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية لانضمامي إلى مانشستر سيتي".

وأضاف لاعب وسط إنجلترا الدولي: "مانشستر سيتي أثبت مجددًا أنه أفضل نادٍ في إنجلترا وأنه يمتلك قائمة رائعة من اللاعبين وبيب جوارديولا الذي يعتبر أفضل مدرب في العالم".

وواصل: فيليبس: "أنا متحمس للغاية للعب تحت قيادة بيب والتعلم منه ومن طاقمه الفني وأن أكون جزءًا من تلك القائمة الرائعة من اللاعبين".

وأكمل: "مانشستر سيتي نادٍ عالمي ويمتلك منشأت عالمية، والانضمام إليه هو حلم أصبح حقيقة".

وأتم: "لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع الفريق ومساعدته على تحقيق النجاحات".

كما تحدّث تشيكي بيجيريستاين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي: "كالفين هو لاعب أثار إعجابنا منذ فترة طويلة على المستويين المحلي والدولي، وقد أثبت قدراته الرائعة خلال المواسم السابقة".

وأضاف لاعب برشلونة السابق: "يجيد قراءة اللعب بشكل مميز ولديه قدرة رائعة على التمرير وطاقة كبيرة تجعله موهبة هائلة، كما يمتلك رغبة انتصارية كبيرة".

وأتم بيجيريستاين: "نشعر أنه سيكون إضافة كبيرة لقائمتنا وسيجعل مستوانا أكثر كمالًا. نتطلع لمشاهدته يتطور معنا خلال السنوات المقبلة".











فيليبس (26 عامًا) من مواليد مدينة ليدز وبدأ مسيرته في ناديها حتى تصعيده للفريق الأول عام 2014.

وخاض فيليبس مع ليدز يونايتد ما مجموعه 232 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 13 آخرين.

وخطف فيليبس الأضواء في الدوري الإنجليزي منذ عودة ليدز للدرجة الممتازة تحت مارسيلو بييلسا الموسم قبل الماضي.

لاعب الوسط انضم لمنتخب إنجلترا وشارك معه بشكل أساسي في يورو 2020 وساهم في وصوله لأول نهائي قاري في تاريخه.

ويمتلك فيليبس 23 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة، وخاض كل الدقائق الممكنة في يورو 2020 باستثناء مباراة أوكرانيا في ربع النهائي التي غادرها بعد 65 دقيقة.

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