كلوب: فابيو كارفايو سيحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع ليفربول.. ولكن

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن انضمام الجناح الشاب فابيو كارفايو للفريق يثبت أن ناديه بيئة خصبة للاعبين الشباب، مشددا على حاجة اللاعب لبعض الوقت من أجل التأقلم.

وأعلن ليفربول حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كارفايو الجناح الأيمن لفولام البالغ من العمر 19 عاما.

وقال كلوب لموقع ناديه: "من الرائع أن نرحب أخيرا بفابيو في النادي ونقدمه للجماهير. يا له من لاعب موهوب".

وأضاف الألماني "شخصية كارفايو تنعكس على أدائه، فهو يلعب بثقة كبيرة ودائما ما يسعى لإحداث تغيير في أرض الملعب".

وتابع "إنه يشكل خطورة كبيرة على الخصوم باستمرار، لقد قدم موسما رائعا مع فولام واستحق الثناء الذي حصل عليه".

Fabio checking in for day one 👋🔴#LFCPreSeason pic.twitter.com/VpdM6wHaid — Liverpool FC (@LFC) July 4, 2022

وشدد كلوب "يجب أن نذكر الجميع أنه سيحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع الفريق".

وأكمل "الانتقال إلى ليفربول خطوة مهمة في مسيرة فابيو، ونحن واثقون من قدرته على مواجهة هذا التحدي، ولذلك كنا مهتمين بضمه منذ فترة طويلة".

وواصل "سيجد كارفايو بيئة مثالية هنا للتعلم والتطور، وسيكون جزءا من غرفة تغيير الملابس التي تضم عددا من أفضل اللاعبين في كرة القدم لمساعدته على التأقلم والتكيف مع الفريق".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند الألماني السابق "أنا أتطلع للعمل معه ورؤيته يرتدي القميص الأحمر".

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جوهرة جديدة تنضم من فولام إلى ليفربول بعد هارفي إليوت.. أعلن نادي ليفربول يوم الأحد ضم فابيو كارفايو قادما من فولام.

وأفاد النادي في بيان: "أكمل فابيو كارفايو انتقاله بشكل رسمي إلى ليفربول، وسيرتدي فابيو الرقم 28 مع الفريق".

ووقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بليفربول حتى صيف 2027.

ينضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى داروين نونيز وكالفن رامزي في تعزيز فريق يورجن كلوب هذا الصيف.

في مايو الماضي، أكد نادي ليفربول انضمام فابيو كارفاليو جناح فولام إلى النادي هذا الصيف.

البرتغالي كان على وشك الانتقال إلى ليفربول في يناير الماضي على أن يبقى معارا مع فولام حتى نهاية الموسم، لكن الصفقة لم تتم في الشتاء.

البرتغالي الشاب لعب دورًا رئيسيا في عودة فولام للدوري الإنجليزي الممتاز في 2021-22، حين سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة وتوج بلقب بطولة القسم الثاني.

اللاعب الموهوب الذي ولد في لشبونة بالبرتغال، ظهر لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما في مارس من هذا العام بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى الشباب.

وتدرج كارفاليو في صفوف أكاديمية فولام حتى لعب 44 مباراة مع الفريق الأول.

وكان ليفربول قد حصل على لاعب الوسط الواعد هارفي إليوت من فولام أيضا.

يذكر أن ليفربول أنهى موسم الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

وكما خسرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بباريس.

رفاق محمد صلاح حصدوا كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الماضي.

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