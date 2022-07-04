انطلاق استعدادات ليفربول للموسم الجديد بدون صلاح

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

ليفربول وفياريال

في غياب محمد صلاح ومجموعة أخرى من اللاعبين.. بدأ ليفربول استعداده لموسم 2022-2023 يوم الإثنين.

ووصلت مجموعة من اللاعبين إلى مقر تدريبات الحمر في بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وغاب أكثر من لاعب عن اليوم الأول لليفربول بسبب مشاركتهم في مباريات منتخبات بلادهم خلال شهر يونيو الماضي.

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كان النادي قد أوضح الشهر الماضي أن الفريق "سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد يوم 4 يوليو، بعدد قليل من اللاعبين".

وأضاف وقتها "لن يحضر الجميع يوم 4 يوليو، لأن اللاعبين الدوليين سيحصلون على فترة راحة أطول".

وتعاقد ليفربول هذا الصيف مع الثلاثي، داروين نونيز من بنفيكا، وكالفن رامزي من أبردين الاسكتلندي وفابيو كارفايو من فولام.

فيما غادر كل من ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ وتاكومي مينامينو إلى موناكو وديفوك أوريجي نحو ميلان.

أبرز ما نجح فيه ليفربول هذا الصيف، هو نجاح النادي في تمديد عقد نجمه الأبرز خلال السنوات الـ5 الأخيرة، محمد صلاح.

فقد مدد صلاح عقده مع الحمر يوم الجمعة لـ3 مواسم مقبلة، لينهي جدلا استمر خلال الأشهر الأخيرة بين الاستمرار مع ليفربول أو الرحيل.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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