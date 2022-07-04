قائمة الأهلي – عودة محمد محمود وغياب الشحات وعبد المنعم أمام الجونة

أعلن ريكاردو سواريش عن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري على ملعب خالد بشارة في البحر الأحمر.

وشهدت القائمة عودة محمد محمود لخط وسط الفريق، فيما يغيب حسين الشحات ومحمد عبد المنعم.

كما يبتعد ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو للإصابة.

ويتواصل غياب بدر بانون القريب من الانتقال إلى قطر القطري.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – كريم فؤاد – علي معلول – محمد أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر - محمد محمود – أحمد نبيل كوكا – زياد طارق

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة خاضها.

ويخوض سواريش مباراته الأولى مع الأهلي في الدوري المصري بعد أن ظهر لأول مرة في مواجهة بتروجت بنصف نهائي الكأس يوم السبت.

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