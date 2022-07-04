ذا أثليتك: إريكسن يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد

وافق كريستيان إريكسن على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت منصة "ذا أثليتك" عبر الصحفي ديفيد أورنستين أن إريكسن أعطى موافقته شفاهيًا لإدارة مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يوقّع إريكسن على عقد يربطه بـ يوناتيد لمدة 3 سنوات مقبلة.

🚨 EXCLUSIVE: Christian Eriksen has verbally agreed to join Manchester United as a free agent. 30yo playmaker has communicated desire to play for #MUFC + accept 3y deal. Contract needs to be finalised & medical conducted before move complete @TheAthleticUK https://t.co/YPnPldXRhg — David Ornstein (@David_Ornstein) July 4, 2022

وقضى إريكسن النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف برينتفورد وخاض معه 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4.

واضطر إريكسن لفسخ عقده مع إنتر ميلان بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال مباراة منتخب الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020.

وتمنع قوانين الدوري الإيطالي مشاركة اللاعبين الذين يستخدمون أجهزة لتنظيم ضربات القلب، مما أجبر إريكسن على إنهاء فترته في إنتر.

وقضى إريكسن عدة أشهر دون نادٍ، قبل أن يعود لممارسة كرة القدم من بوابة برينتفورد.

وأظهر برينتفورد رغبة في استمرار إريكسن بعد نهاية عقده، كما تقدّم ناديه الأسبق توتنام هوتسبير بعرض لضمه، لكنه استقر على اختيار مانشستر يونايتد.

وبدأ إريكسن مسيرته في أياكس أمستردام الهولندي وفاز معه بالدوري الهولندي 3 مرات، وبكأس هولندا مرة، وبكأس السوبر الهولندي مرة.

وانتقل إريكسن إلى توتنام هوتسبير في صيف 2013 مقابل 14 مليون يورو.

وتألق إريكسن مع توتنام وسجل معه 69 هدفا وصنع 90 في 305 مباراة خاضها بقميصه.

ورحل إريكسن عن توتنام في يناير 2021 وانضم إلى إنتر ميلان مقابل 27 مليون يورو قبل 6 أشهر على نهاية عقده.

ويمتلك إريكسن 115 مباراة بقميص منتخب الدنمارك، سجل خلالها 38 هدفا.

وشارك إريكسن مع الدنمارك في كأس العالم 2010 و2018، كما ظهر في يورو 2012، ثم يورو 2020 الذي شهد سقوطه المروع يوم 12 يونيو 2021 قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول لـ المباراة الأولى أمام أيسلندا.

وعاد إريكسن للمشاركة الدولية بقميص الدنمارك في مارس 2022، وسجل هدفا بمجرد دخوله كبديل في مباراة ودية أمام هولندا.

ولم يعقد مانشستر يونايتد أي صفقات بشكل رسمي حتى اللحظة.

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