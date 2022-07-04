ذا أثليتك تكشف خفايا ما دار قبل تجديد صلاح لعقده مع ليفربول.. وموقف برشلونة

كشفت شبكة ذا أثليتك خفايا ما دار قبل توقيع محمد صلاح لعقده الجديد مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ومدد صلاح عقده مع الحمر يوم الجمعة لـ3 مواسم مقبلة، لينهي جدلا استمر خلال الأشهر الأخيرة بين الاستمرار مع ليفربول أو الرحيل.

ونشرت ذا أثليتك تقريرا يوضح أبرز ما دار خلال الأشهر والأيام الأخيرة قبل أن ينجح ليفربول في الحفاظ على نجمه الأبرز بالمواسم الـ5 الأخيرة.

وجاءت أبرز المحطات التي سبقت توقيع صلاح على عقده الجديد كالتالي:

- رغم أن رامي عباس وكيل صلاح أقام في نفس الفندق الذي أقام فيه مالك ليفربول جون هنري قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في باريس غير أنه لم تكن هناك مناقشات حول عقد صلاح.

- لم تكن هناك محادثات وجها لوجه مع ملاك ليفربول منذ أن سافر عباس إلى ميامي للقاء مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي مالكة ليفربول قبل خمسة أشهر، حين وصلت تلك المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب الفارق الكبير بين ما يريده صلاح وما كان ليفربول على استعداد لدفعه.

- رغم أن صلاح وافق على تقليص طلباته بعض الشيء ظلت الأزمة مستمرة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

- برشلونة كان من بين الأندية الأوروبية الكبرى التي طلبت من رامي عباس إطلاعهم على وضع صلاح أول بأول، فقد كان من الممكن أن يوقع صلاح لأي فريق آخر في 1 يناير 2023 على أن ينضم إليه الصيف المقبل، لكن آمال برشلونة تبددت بتمديد عقده مع الحمر.

- رحيل ساديو ماني وديفوك أوريجي أسهم في تخفيض حجم الأجور في ليفربول، مما جعل النادي يسرع في حسم تجديد صلاح.

- سافر وفد النادي بقيادة جوليان وارد المدير الرياضي إلى جزيرة ميكونوس اليونانية الأسبوع الماضي لاستكمال الإجراءات بعد التوصل لاتفاق.

- سفر وفد ليفربول رفقة محرري ومصوري النادي إلى اليونان أحيط بقدر كبير من السرية.

ووقع صلاح عقده الجديد مع ليفربول بعد فترة كبيرة من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بحصول الدولي المصري على راتب يبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، حسب التقارير.

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وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "لدي شعور رائع، أنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع".

وواصل "أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو تالي".

وتابع الملك المصري "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم للأمام، في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

وأكمل صلاح تصريحاته "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وان نتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء مرة أخرى".

وأتم "رسالتي لكل الجماهير أن اللاعبين في هذا الفريق يودون تقديم أفضل ما لديهم الموسم المقبل للفوز بالبطولات، وكالعادة أنتم دائما خلفنا وتعطوننا دفعة كبيرة وأنا واثق من أننا سنفوز بالبطولات مجددا سويا".

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وظفر صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، المرة الأولى كانت في موسم 2017-2018 عندما سجل 32 هدفا وهو رقم قياسي منذ إقرار المسابقة بمشاركة 20 فريقا.

وكانت المرة الثانية في موسم 2018-2019 بـ22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني زميله السابق في ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال آنذاك.

أما المرة الثالثة فكانت في موسم 2021-2022 بـ23 هدفا بالتساوي مع لاعب توتنام سون هيونج مين.

وحل صلاح وصيفا في سباق الهدافين في موسم 2020-2021 بعدما سجل 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم توتنام هاري كين الفائز بالجائزة.

ويعد صلاح هو ثاني أكثر المتوجين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلف بالتساوي مع هاري كين وآلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق.

ويبتعد صلاح عن أكثر المتوجين بالجائزة الأسطورة الفرنسية ومهاجم أرسنال السابق تيري هنري بفارق جائزة واحدة فقط.

وتوج صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين وهي أعرق الجوائز في الكرة الإنجليزية مرتين الأولى كانت في 2018 والثانية في العام الجاري.

أما جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي فظفر بها مرة واحدة فقط في سنة 2018.





































وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في الشهر فقد فاز بها أربع مرات من قبل ويبتعد عن أكثر المتوجين بها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وهاري كين بواقع ثلاث جوائز.

وبدأ صلاح مسيرته مع المقاولون العرب ومنه انتقل إلى بازل السويسري في 2012 ثم تشيلسي في 2014.

وأعير صلاح إلى فيورنتينا الإيطالي في عام 2015 وبعد موسم واحد فقط أعير إلى مواطنه روما.

وتحولت الإعارة إلى فريق العاصمة الإيطالية لانتقال نهائي وبقى مع الفريق حتى 2017 ليحط الرحال في ميرسيسايد ويصنع أسطورته في ليفربول.

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