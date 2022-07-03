مصر تتغلب على المغرب وتفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024

فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024 حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وذكر كاف أنه تلقى ملفين مرشحين لتنظيم البطولة من مصر والمغرب، لكن اختياره وقع على مصر لاستضافة البطولة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2018 التي نُظمت في شرم الشيخ.

وتقام نسخة 2022 في الموزمبيق، بينما أقيمت نسخة 2020 في السنغال.

ولم يسبق لـ مصر التتويج باللقب، وكان المركز الثالث أفضل إنجاز في 4 مناسبات.

وتمتلك السنغال الرقم القياسي في عدد التتويجات بواقع 6 مرات.

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