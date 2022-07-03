مصر تتغلب على المغرب وتفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024
الأحد، 03 يوليه 2022 - 23:57
كتب : محمد عبد العظيم
فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2024 حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وذكر كاف أنه تلقى ملفين مرشحين لتنظيم البطولة من مصر والمغرب، لكن اختياره وقع على مصر لاستضافة البطولة.
وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2018 التي نُظمت في شرم الشيخ.
وتقام نسخة 2022 في الموزمبيق، بينما أقيمت نسخة 2020 في السنغال.
ولم يسبق لـ مصر التتويج باللقب، وكان المركز الثالث أفضل إنجاز في 4 مناسبات.
وتمتلك السنغال الرقم القياسي في عدد التتويجات بواقع 6 مرات.
اقرأ أيضا:
سبب ارتداء الأهلي الزي الأساسي والزمالك الاحتياطي في نهائي الكأس
جديد الحضور الجماهيري لنهائي الكأس
غزل المحلة يتأهل للمنافسة على لقب
نرشح لكم
كما انفرد في الجول - كأس السوبر الإفريقي في المغرب رسميا عامر حسين لـ في الجول: اتجاه لتأجيل تصفيات أمم إفريقيا بسبب الخماسي المونديالي أمم إفريقيا للسيدات - زامبيا لـ في الجول: هرمون الذكورة ليس سبب استبعاد لاعبتنا الأهلي لـ في الجول: عودة نظام المباراتين للنهائيات يؤكد وجهة نظرنا.. وهذا موقفنا من دوري السوبر الإفريقي كاف يعتمد بطولة دوري السوبر الإفريقي.. و10 ملايين دولار للبطل تأجيل أمم إفريقيا إلى يناير 2024 موتسيبي: عودة نهائي الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والإياب جوائز كاف - لاعب مانشستر يونايتد يتصدر قائمة أفضل لاعب شاب