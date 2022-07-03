كما انفرد في الجول - كأس السوبر الإفريقي في المغرب رسميا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس السوبر الإفريقي 2022 في المغرب.

وأوضح كاف أن مباراة السوبر والتي سيكون طرفيها الوداد ونهضة بركان ستقام في المغرب لكون الفريقان من النفس الدولة.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بأن مباراة السوبر ستقام في المغرب خلال في السادس من شهر أغسطس المقبل.

وكان مصدر من كاف قد قال لـ FilGoal.com: " المباراة ستقام على ملعب مولاي عبد الله بالرباط حال الإعلان بشكل رسمي عن إقامتها في المغرب".

ويشارك الوداد في مباراة السوبر لفوزه بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما سيكون نهضة بركان طرفا في السوبر لكونه بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق نهضة بركان اللقب على حساب أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح.

وحقق الأهلي النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت في قطر بركلات الترجيح على حساب الرجاء المغربي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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