الأهلي لـ في الجول: عودة نظام المباراتين للنهائيات يؤكد وجهة نظرنا.. وهذا موقفنا من دوري السوبر الإفريقي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 18:31

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

يرى عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، بأن عودة نظام المباراتين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يؤكد صحة موقف ناديه.

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عددا من القرارات الهامة، من بينها عودة نظام المباراتين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وقال عمرو شاهين في تصريحات لـFilGoal.com: "قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعودة للعب بنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا يؤكد صحة موقفنا وحقنا عندما اعترضنا على ما حدث في النهائي الذي أقيم أمام الوداد على ملعبه ووسط جمهوره بالمغرب مما أفقد الأهلي تكافؤ الفرص وحرمه من حقوقه المشروعة ".

أخبار متعلقة
بهدفه في بتروجت.. عبد المنعم يسجل لأول مرة محليا مع الأهلي مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي مغربي: لا أعلم شيئا عن العودة إلى الأهلي.. موسيماني كان واثقا في الشباب

وأضاف "من المؤكد أننا نشعر بالارتياح من هذا القرار المنطقي والطبيعي في ظل أن التجربة أثبتت فشل لعب النهائي من مباراة واحدة لأن الظروف في إفريقيا غير أوروبا، ناهيك عن توافر الحيادية في الملعب الذي تقام عليه المباراة وقدرات الجمهور على التنقل والتواجد والكثير من الأمور الأخرى".

واستمر "من الواضح أن قرار لعب النهائي من مباراة واحدة كان قرارا انفعاليا من كاف بسبب ما حدث في نهائي 2019 بين الترجي والوداد، والآن تأكد لـ كاف أن الأهلي كان على حق وعاد للنظام القديم السليم".

وكان كاف قد اتخذ قراره بإقامة نهائي دوري الأبطال وكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من نسخة 2020.

وأقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة في مصر ومرتين متتاليتين في المغرب.

أما نهائي الكونفدرالية فأقيم مرتين في المغرب بينما النسخة الأخيرة أقيمت في نيجيريا.

رئيس شركة الكرة كشف كذلك موقف الأهلي من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، فقال "طلبنا من قبل تفاصيل وتوضيحات حول بطولة دوري السوبر الإفريقي على هامش اجتماعنا بلجنة كاف التنفيذية أثناء أمم إفريقيا، لكننا لم نحصل عليها حتى الآن".

وأتم "لذلك لا يمكننا التعليق على البطولة أو تقرير المشاركة فيها من عدمه إلا بعد الحصول على تلك التوضيحات".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر استحداث بطولة دوري السوبر الإفريقي، مع التأكيد على إقامتها بجانب دوري أبطال إفريقيا وليس بدلا منها.

اقرأ أيضا:

تأجيل أمم إفريقيا

قرار بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطولة إفريقية جديدة بجوائز مالية هائلة

المصري يغرم لاعبه للتغيب عن التدريبات

الترجي يتفاوض لضم لاعب فاركو

الأهلي دوري أبطال إفريقيا عمرو شاهين
نرشح لكم
كاف يعتمد بطولة دوري السوبر الإفريقي.. و10 ملايين دولار للبطل تأجيل أمم إفريقيا إلى يناير 2024 موتسيبي: عودة نهائي الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والإياب جوائز كاف - لاعب مانشستر يونايتد يتصدر قائمة أفضل لاعب شاب جوائز كاف - منتخب مصر والنادي الأهلي مرشحان لـ الأفضل جوائز كاف – كيروش وموسيماني وصاحب معجزة جامبيا في ترشيحات أفضل مدرب جوائز كاف - خماسي الأهلي ضمن المرشحين لـ الأفضل داخل القارة جوائز كاف - 4 مصريين.. صلاح ومدافع الأهلي الشاب ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب
أخر الأخبار
العاشرة.. زياد السيسي يحقق ذهبية سلاح السابر 9 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي لـ في الجول: عودة نظام المباراتين للنهائيات يؤكد وجهة نظرنا.. وهذا موقفنا من دوري السوبر الإفريقي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
نجم دفاع اليابان يرحل عن مانشستر سيتي صوب الدوري الألماني 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة كأس الرابطة - الإسماعيلي (0) - (1) غزل المحلة.. العارضة تتصدى مجددا ساعة | الكرة المصرية
أندري جراي يرحل عن واتفورد ويطير إلى الدوري اليوناني ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث.. نوتنجهام فورست يضم ظهير تروا ساعة | الدوري الإنجليزي
أنس جابر: لو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم ساعة | رياضات أخرى
التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة في كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة