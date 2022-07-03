الأهلي لـ في الجول: عودة نظام المباراتين للنهائيات يؤكد وجهة نظرنا.. وهذا موقفنا من دوري السوبر الإفريقي

يرى عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، بأن عودة نظام المباراتين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، يؤكد صحة موقف ناديه.

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عددا من القرارات الهامة، من بينها عودة نظام المباراتين لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وقال عمرو شاهين في تصريحات لـFilGoal.com: "قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعودة للعب بنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا يؤكد صحة موقفنا وحقنا عندما اعترضنا على ما حدث في النهائي الذي أقيم أمام الوداد على ملعبه ووسط جمهوره بالمغرب مما أفقد الأهلي تكافؤ الفرص وحرمه من حقوقه المشروعة ".

وأضاف "من المؤكد أننا نشعر بالارتياح من هذا القرار المنطقي والطبيعي في ظل أن التجربة أثبتت فشل لعب النهائي من مباراة واحدة لأن الظروف في إفريقيا غير أوروبا، ناهيك عن توافر الحيادية في الملعب الذي تقام عليه المباراة وقدرات الجمهور على التنقل والتواجد والكثير من الأمور الأخرى".

واستمر "من الواضح أن قرار لعب النهائي من مباراة واحدة كان قرارا انفعاليا من كاف بسبب ما حدث في نهائي 2019 بين الترجي والوداد، والآن تأكد لـ كاف أن الأهلي كان على حق وعاد للنظام القديم السليم".

وكان كاف قد اتخذ قراره بإقامة نهائي دوري الأبطال وكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من نسخة 2020.

وأقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة في مصر ومرتين متتاليتين في المغرب.

أما نهائي الكونفدرالية فأقيم مرتين في المغرب بينما النسخة الأخيرة أقيمت في نيجيريا.

رئيس شركة الكرة كشف كذلك موقف الأهلي من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، فقال "طلبنا من قبل تفاصيل وتوضيحات حول بطولة دوري السوبر الإفريقي على هامش اجتماعنا بلجنة كاف التنفيذية أثناء أمم إفريقيا، لكننا لم نحصل عليها حتى الآن".

وأتم "لذلك لا يمكننا التعليق على البطولة أو تقرير المشاركة فيها من عدمه إلا بعد الحصول على تلك التوضيحات".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر استحداث بطولة دوري السوبر الإفريقي، مع التأكيد على إقامتها بجانب دوري أبطال إفريقيا وليس بدلا منها.

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