موتسيبي: عودة نهائي الأبطال والكونفدرالية لنظام الذهاب والإياب

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عددا من القرارات الهامة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعات.

ويعود نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى مباراتين بدلا من مباراة واحدة.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "اعتمدنا قرار عودة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية إلى مباراتين".

وأوضح "يبدأ ذلك بداية من النسخة المقبلة بعد ثلاث سنوات من إقامة النهائي من مباراة واحدة".

وتابع "محمود الخطيب رئيس الأهلي شعر بإحباط كبير بسبب ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا وأنا أتفهم ذلك لكن لم يكن أمامنا حل آخر".

وكان كاف قد اتخذ قراره بإقامة نهائي دوري الأبطال وكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من نسخة 2020.

وأقيم نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة في مصر ومرتين متتاليتين في المغرب.

أما نهائي الكونفدرالية فأقيم مرتين في المغرب بينما النسخة الأخيرة أقيمت في نيجيريا.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد كشف في حوار سابق عن النية لعودة النهائي إلى مباراتين من جديد.

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