خبر في الجول - فاركو يدرس عرض الترجي لضم عزمي غومة

تلقى نادي فاركو عرضا من الترجي التونسي يطلب خلاله التعاقد مع عزمي غومة ظهير أيسر الفريق المصري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة فاركو تدرس في الوقت الحالي العرض المقدم من قبل الترجي لضم اللاعب التونسي.

وذلك قبل اتخاذ الموقف النهائي بشأن عرض الترجي.

وتدرس إدارة فاركو في الوقت الحالي ملف صفقات الموسم الجديد وكذلك العروض التي وصلت لبعض لاعبي الفريق.

على أن يتم التنسيق مع الجهاز الفني لحسم هذا الملف بالكامل قبل انطلاق الموسم المقبل.

وانضم عزمي غومة البالغ من العمر 23 عاما لصفوف فاركو بداية الموسم قادما من الصفاقسي التونسي.

ولعب مع فاركو حتى الآن 21 مباراة في الدوري المصري صنع خلالها هدفا.

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