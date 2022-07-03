المصري لـ في الجول: وقعنا غرامة على ياسر حمد.. ولم يحضر للحصول على مستحقاته

كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري عن توقيع غرامة مالية على ياسر حمد لاعب الفريق.

ياسر حمد النادي : المصري المصري

وقال عاطف مبروك لـFilGoal.com: "وقعنا غرامة على ياسر حمد لتغيبه دون الحصول على إذن من النادي".

وأضاف "اللاعب كان يتبقى له القسط الشهري من راتبه، وكل اللاعبين حصلوا على القسط بشكل طبيعي عقب مباراة المنصورة في كأس مصر".

وأشار "ياسر حمد تواجد مع منتخب فلسطين وقتها ولم يحصل على راتبه لأنه لا يوجد له حساب بنكي، وانتظرنا أن يأتي لصرف راتبه بشكل طبيعي من خزينة النادي لكنه متغيب منذ التوقف الدولي".

وأكمل "خاطبنا الاتحاد الفلسطيني والاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين المصرية وأبلغناهم بتغيب ياسر حمد لحفظ حقوق النادي المصري".

وأتم تصريحاته "وبسبب تغيبه دون الحصول على إذن النادي وقعنا غرامة مالية عليه وفقا للائحة الفريق".

وانضم المدافع ياسر حمد لاعب منتخب فلسطين لصفوف المصري بداية الموسم بعد رحلة في إسبانيا مع أندية سانتورتثي وليوا وبورتوجاليتي.

ولعب ياسر حمد البالغ من العمر 24 عاما مع المصري 16 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

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